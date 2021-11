Coluna semanal Dinheiro a dois por Graziele Delgado e Evandro Valereto

publicado em 02/11/2021

Graziele Delgado e Evandro Valereto (Foto: Arquivo Pessoal/ A Cidade)

Olá, caro leitor! Tudo bem? O assunto investimentos está na moda já faz um tempo. Apesar disso, a maioria da população brasileira continua em estado de endividamento e acha que Bolsa de valores é algo semelhante a um cassino. Outros (grande parte) estão imersos em pirâmides financeiras que prometem rentabilidades de 8% ao mês. Apesar desse mundo de investimentos ser algo muito mais acessível do que há alguns anos, não são poucos os obstáculos que podem atrapalhar sua jornada no mundo dos investimentos, principalmente se você está começando agora. Por isso, vamos destacar aqui alguns desses obstáculos com a finalidade de te ajudar a superá-los.

Acreditamos que o primeiro grande desafio do investidor iniciante é lidar com a quantidade de informações que ele está recebendo. É preciso entender que o movimento de altas e baixas da Bolsa de valores é formado não só por fatos, mas muitos boatos e ruídos. Portanto, um dos passos mais importantes para se tornar um investidor bem sucedido é conseguir filtrar essas informações todas, levando em consideração apenas aquelas que poderão influenciar suas escolhas de investimento. Se todas as informações parecem muito importantes, isso significa que você precisa estudar um pouco mais para conseguir criar esse filtro: ele é essencial.

Outro grande obstáculo ao iniciante, sem dúvida, é a linguagem: muitas siglas, nomes diferentes, tipos de ativos, taxas indexadas, jargões do mercado. Não se preocupe com isso: se exponha ao máximo e vá adquirindo familiaridade com o tempo. Estabeleça metas de estudo e entenda que, quanto mais você se expor a esse conhecimento, mais fácil vai ficar o processo.

O terceiro ponto é o excesso de autoconfiança. Nem só de “sorte” vive um investidor, é muito mais trabalho duro, persistência e constância. Porém, a sorte existe e pode criar um sentimento DEVASTADOR para seus investimentos: a autoconfiança. No mercado financeiro, o “medo” pode te ajudar a tomar boas decisões: ter medo te ajuda a ser cuidadoso, ficar atento, tomar atitudes com mais frieza. Quando adquire certo grau de confiança, você acaba deixando esses cuidados para trás e isso pode se tornar um prejuízo nos seus investimentos, porque a autoconfiança alimenta a ganância, e a ganância te faz perder o bom senso.

Você já deve ter ouvido a frase “jamais pergunte ao barbeiro se você precisa cortar o cabelo”. Ela traduz um último obstáculo que queremos comentar aqui: cuidado ao pedir informações, conselhos ou indicações de especialistas. Primeiro, busque identificar se existe algum conflito de interesse entre o que você precisa e o que esse profissional tem como objetivo. Infelizmente, acontece bastante: profissionais acabam ignorando a real necessidade do cliente para atingir suas próprias metas e maximizar seus lucros. Por isso, muito cuidado ao adotar seus mentores.