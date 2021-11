Coluna semanal por Grazi Cavenaghi

publicado em 27/11/2021

Grazi Cavenaghi (Foto: Divulgação)

Seja bem-vindo aqui no nosso espaço InspireAção. Sempre uma alegria a nossa troca ao nosso mais.Trago essa semana uma reflexão sobre o seu papel de protagonista, de autor da sua história, será que você está nele?Vemos muitas pessoas jogando a responsabilidade sobre a sua vida na mão dos outros:- a felicidade na mão do tal “amor da vida”;- a responsabilidade do emprego na mão do governo;- a vida social na mão dos amigos;- a saúde na mão do médico;- o sucesso da empresa na mão do mercado.É enorme a lista das causas das frustrações, fracassos, preocupações… A maioria delas com as raízes terceirizadas ao outro.Pode ser a hora de dar fim aos enroscos que lhe prendem, culpando o outro, o que não leva você a nada.Todos os dias você tem a oportunidade de melhorar a sua vida, de recomeçar, de fazer novas escolhas.Se não está feliz no casamento ou no emprego pode se perguntar: vale a pena investir e tentar melhorar? Ou chegou a hora de “dar tchau”? A oportunidade é dada, a escolha é sua e a responsabilidade sobre ela também.Ser feliz não depende das circunstâncias, mas sim do modo que você reage a elas.Reclamar e terceirizar a responsabilidade só aumenta os problemas. Reclamar sobre o Brasil não traz um país melhor, reclamar sobre o cônjuge não fará ele ficar um “fofo”, reclamar do trabalho não o fará melhor. Reclamar só aumenta o problema e suas energias passam a ser usadas exclusivamente para o problema, logo, seus olhos se cegam para a solução. Reclamar é “clamar para receber de novo”.Enquanto se está como vítima da história, ela está sendo escrita por outra pessoa.Os benefícios da vida só aparecem quando você decide enfrentar a sua vida como ela é hoje. Tudo que chegou até você foi o suficiente para chegar até aqui, logo, agradeça e assuma o seu lugar de potência.Assim como uma empresa não obtém resultados se o líder não assume seu papel, na sua vida pessoal isso também acontece. Na sua vida, o líder é você!E como nosso foco é progredir, vamos juntos?Faça uma lista dos pontos que lhe incomodam no momento, na vida pessoal e profissional. Lista física, escrita. Na frente de cada um coloque o sente com aquilo. Olhe para cada um deles com atenção e com a responsabilidade sobre aquele fato. Reflita:- O que fazer para resolver? Ou para melhorar?- Qual será as consequências?- O que mais é possível?- O que tem de certo sobre isso?E faça a sua escolha, tome uma atitude, liberte-se!Escolha estar no seu lugar de protagonista, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhores, um mundo melhor.Vamos juntos?Porque juntos somos +