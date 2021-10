Coluna semanal por Grazi Cavenaghi

publicado em 30/10/2021

Sejam bem-vindos aqui ao nosso espaço InspireAção. Finalizaremos hoje a nossa exploração da “receita revolucionária para manter a juventude e viver mais e melhor”, do livro O segredo está nos telômeros, de Elissa Epel e Elizabeth Blackburn.E para aquecer os nossos “motores”, volte às perguntas da semana passada:Qual é a sua postura diante dos problemas e do estresse?- Enxerga como uma ameaça?- Enxerga como um desafio?Minha Sugestão foi que você ligasse o “botão da percepção” e identificasse no seu dia qual postura está dominante.Lembre-se de que manter os telômeros saudáveis vai nos apoiar a ter uma vida mais plena (se você chegou aqui hoje, volte duas semanas e mergulhe conosco nesta reflexão), e nosso organismo sabe como fazer isso, só precisamos ajudá-lo com nosso estilo de vida. Não podemos bloquear nossas emoções nem o estresse, mas podemos mudar a nossa postura em relação a eles.Para mudar essa postura, vamos pensar que nossa vida é um laboratório vivo, assim validamos cada estratégia na prática. Aliás, as autoras chamam os momentos de reflexão de laboratório de renovação e validam com as pesquisas tudo que trabalhamos semanalmente.Como sempre falo, tudo está interligado e a ciência comprova isso. Cuidar deste tripé é o segredo da vida com mais vitalidade:- Você com você: como é sua visão e sua postura diante da vida;- Você com o outro: como são seus relacionamentos;- Você com o todo: como são suas ações.Os cientistas comprovam que nossos padrões de pensamentos afetam o tamanho dos telômeros. Veja alguns deles e reflita se eles estão no seu cotidiano:1. Hostilidade cínica - estilo emocional no qual a pessoa acha que ninguém é confiável e isso gera grande raiva.2. Pessimismo: pessoas que se imaginam constantemente ameaçadas.3. Devaneio: pessoas que, na maioria das vezes, se perdem nos pensamentos, sem presença no aqui e agora.4. Ruminação: pessoas que ficam presas nos problemas.5. Supressão do pensamento: pessoas que se afastam da realidade e dos sentimentos que possam ser desagradáveis.Para identificar se esses estilos estão em você, é necessário treinar diariamente o uso da percepção. Só com esse “botão” ativado conseguimos ampliar a consciência, transformar esses padrões de pensamentos e ser resilientes.Como nosso foco é progredir, vamos juntos explorar algumas dicas:- Troque a dor pela autocompaixão. Acolha-se com carinho!- Acorde feliz, se você abriu os olhos, está vivo! Olhe que dádiva!- Tenha uma boa noite de sono. As pesquisas do livro dizem que ele precisa ser de no mínimo 7 horas diárias. Ajuste da melhor forma o seu relógio biológico.- Respire com atenção plena, isso também é um dos maiores combustíveis. Faça paradas no seu dia e foque a sua atenção nisso.- Cuide do que entra por sua boca, nutra seu corpo com alimentos naturais.- Evite o açúcar.- Aprecie um bom café (sim, temos pesquisas no livro que trazem a relação dele com o tamanho dos telômeros).- Faça atividade física.- Crie hábitos a partir de pequenas mudanças.- Escolha fazer coisas novas, inove!- Comemore cada passo!Lembre-se de que nossas células “escutam nossos pensamentos”, elas são influenciadas por tudo que chega até nós.Você é o que pensa, sente, ouve, e faz.Não se distraia do seu propósito, do propósito maior de todos nós: ser um ser humano melhor.Depois desse nosso mergulho, novamente olhe para seu estilo de vida hoje: ele favorece o seu caminho para chegar aonde deseja com vitalidade?Cuide de você, das suas relações e da entrega do seu legado ao mundo. Isso é tecer a vida de forma integral; isso é o nosso poder de fazer escolhas.Siga fazendo escolhas de forma responsável para uma vida com mais vitalidade, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhores, um mundo melhor.Vamos juntos?Porque juntos somos +