Coluna Mercado de Trabalho Por Vanessa Bortolozo

publicado em 14/10/2021

Vanessa Bortolozo (Foto: Divulgação)

A procura por trabalho temporário no Brasil costuma crescer em novembro e dezembro! Veja como se preparar para conseguir um emprego de fim de ano e aumentar a sua renda!Apesar de parecer fácil – afinal, as exigências em um trabalho temporário são mais flexíveis -, conseguir uma vaga não é tão simples, e você também pode cair em algumas furadas. Como muitas vagas surgirão, a principal dica é ficar de olho nas condições de trabalho. Mas há outros pontos importantes para prestar atenção, e nós falaremos deles agora! A agora é o momento de partir para buscar e conquistar uma vaga e uma possibilidade de trabalho fixo nos próximos meses.Veja as principais dicas de como encontrar um trabalho temporário:A estrutura do currículo importa sim!O currículo tem que ter um efeito de outdoor na rua. O entrevistador tem que bater o olho e selecionar para a leitura. Por isso, o currículo tem que ser atraente estar conectado com a demanda. O currículo não é padrão, tem que ser direcionado para o momento e para a vaga. Por isso, destaque logo no início que você está disponível para o trabalho temporário!Entenda a sua vocaçãoProcure vagas que tenham a ver com sua experiência, mas acima de tudo com a sua vocação. Nós sempre temos potencial para coisas que nunca imaginamos, e, no fim das contas, você pode descobrir um novo talento ou ainda estimular um talento já descoberto, transformando sua vocação em dinheiro.Entenda as demandasA maioria das vagas para temporários são tradicionalmente do comércio: vendedores, estoquistas, auxiliares de cadastro e assim por diante.A contratação é justamente para dar suporte a um movimento de clientes muito maior que o normal.Portanto, não conte com horário certo para sair e entenda a demanda. Nesse tipo de trabalho temporário, muitos imprevistos rolam e este é o momento de ouro do comércio.Ou seja, prepare-se para segurar o rojão.Esteja apresentávelLojas de roupas e calçados são duas das que mais contratam. Normalmente há salário fixo e mais comissão, o que garante boas perspectivas de grana extra. Atenção: sua apresentação pessoal vai contar. Uma roupa legal, chegue na entrevista com o cabelo bem cortado, barba feita e unhas arrumadas. Esses pontos pesam na hora da contratação.Não faça corpo moleComo já falamos, o trabalho temporário não é menos importante que um trabalho fixo. Quando, no futuro, o seu período de contratação acabar, o critério para efetivação será baseado em sua performance! Então, trabalhe com determinação e exerça a sua função da melhor maneira possível.Lembre-se que o trabalho temporário pode te destacarO trabalho temporário é extremamente válido tanto para o empregador, quanto para o funcionário.Quando a empresa abre vagas efetivas, surge a oportunidade dos gestores verificarem a qualificação dos funcionários temporários ou fixos. O funcionário temporário é “um poderoso fura fila” porque pode demonstrar em pouco tempo se fez bom trabalho. Nesse cenário, ele terá preferência na seleção.Não desanimeNão desanime e nem deixe de cumprir seu trabalho com entusiasmo até o último momento. Geralmente um esforço de um profissional contratado temporariamente tende a diminuir nos dias ou horas que antecedem o término do contrato.Porém, o empenho e dedicação do profissional deveria ser uma linha ascendente. Então, busque valorizar a sua jornada no trabalho temporário e não coloque tudo a perder. Neurocientificamente, a última impressão é a que fica – principalmente no mundo corporativo.Faça networkingMesmo que seja um trabalho temporário, crie bons vínculos com as pessoas. Fazer networking é uma ferramenta poderosa no mundo do trabalho e, claro, na experiência pessoal!Sair da inércia renova a energia de quem está um tempo a procura de emprego, aumenta a autoestima e, além disso, rende um bom dinheiro.Ou seja, encontrar um trabalho temporário é uma estratégica benéfica não só para conseguir uma renda extra estando desempregado, como também um passo importante para trilhar um futuro promissor.Para a empresa, você será considerado uma força de trabalho. Então, faça a diferença – mesmo que seja por um tempo curto.