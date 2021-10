Artigo de Daniel Carreira Filho

publicado em 27/10/2021

Tenho observado que alguns críticos do atual momento que vivemos tendem a atribuir ampla responsabilidade pelo suposto atraso da formação das novas gerações à ausência da presencialidade de escolares no seio do ensino fundamental.A par de valorizar excessivamente a questão da presencialidade, não por este professor desvalorizada a importância dos relacionamentos humanos no processo do aprender a aprender, há que se observar que a escolarização, degradada por sucessivos desgovernos de todas as correntes, não está na dependência exclusiva da presencialidade de alunos e professores.Alguns dos leitores, aqueles com um pouco mais de idade (idosos, respeitosamente me refiro a estes) hão de se lembrar das escolas que foram desenvolvidas por anos no Estado de São Paulo em que a aprendizagem ocorria para muito além de uma simples sala de aula ou encontro de pessoas em uma mesma sala. Talvez estejam lembrados das “Escolas Experimentais”, “Escolas que congregavam o ensino regular com a formação Profissional”, a “Escola Vocacional”, em suma a escola com vida, os docentes atuando para muito além da ausência da tecnologia nas escolas.Mas, assim como em muitas outras áreas, os gestores da coisa pública, cada qual em seu tempo e correntes ideológicas, se encarregaram de cercear a aprendizagem, destruir o ambiente de ensino das mais distintas formas de sucatear a educação de crianças.Caberia uma questão: “qual a razão de terem sido extintas as escolas experimentais que buscavam, há mais de meio século, o que hoje se discute com o “novo ensino médio”.Basta um breve rebuscar da história para interpretar que o que foi deteriorado pelos poderosos foi, exatamente, a possibilidade de termos brasileiros e brasileiras com conhecimento, cultura e amplitude de seus horizontes capazes de não mais votar nos mesmos inescrupulosos políticos profissionais.Neste final de texto a acabo de me lembrar das Escolas Agrícolas que foram destruídas.Podemos pensar que qualidade (péssima) da educação pública foi pensada para assim ser, ou estamos equivocados?