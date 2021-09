Artigo de Daniel Carreira Filho

publicado em 15/09/2021

Profundamente tocado pela participação em um curso recentemente oferecido pela PUC-RS, em que ouvimos Malala Yousafzai, Leandro Karnal e Flávio Augusto, acreditei que poderia provocar aos leitores com alguns pontos que discutidos e relacionados com o momento atual e as exigências em nossa vida doravante.Alguns conceitos que reproduzimos e que foram apresentados por Leandro Karnal em sua intervenção (provocação) no curso:Mundo VUCA: Conceito originado na década de 90 visando explicar as incertezas do contexto geopolítico mundial da época. VUCA é o acrônimo dos seguintes termos: Volatility (volatilidade); Uncertainty (incerteza); Complexity (complexidade) e Ambiguity (ambiguidade).Mundo BANI: O conceito de mundo BANI ganhou maior notoriedade após o colapso mundial causado pela pandemia do Covid-19. É o acrônimo de: Brittle (frágil), Anxious (ansioso), Nonlinear (não linear) e Incomprehensible (incompreensível). É considero a evolução natural do mundo VUCA pois contempla o estado do mundo pós pandemia.Zygmunt Bauman: Professor, sociólogo e filósofo polonês, Bauman elaborou o conceito de modernidade líquida, que designa uma nova época em que as relações sociais, econômicas e de produção são frágeis, fugazes e maleáveis, por isto a denominação de “modernidade líquida”.A memória está perdendo o protagonismo que ela tinha outrora, e nós estamos cada vez mais pensando em mecanismos de elaboração autônoma de conteúdo.A criatividade é uma capacidade útil para lidar com diversas situações do trabalho. Aspectos beneficiados pela criatividade: comunicação criativa; soluções inovadoras; desenvolvimento criativo de processos e jornadas; planejamento e implementação de estratégias. Com a extrema velocidade com que tudo acontece atualmente, ser criativo é um grande diferencial para buscar resoluções eficientes para os mais diversos problemas.Esta nossa reprodução de frases não terá lugar nenhum se continuarmos a pensar que o único problema da educação é o de voltar a ter aulas presenciais para nossas crianças e todos os demais estudantes brasileiros e, como não, no mundo.Com a pandemia que nos isolou por longo tempo, tivemos muito longe uns dos outros, especialmente as crianças e adolescentes com dificuldades para compreender o que havia ocorrido no mundo. Por outro lado, descobrimos que as paredes das escolas ruíram. Encontramos inúmeras formas para aprender a aprender (learnability). Segue a questão: estamos, de fato, formando pessoas para o mundo liquido? Já parou para pensar nestes dados e o que aconteceu com você, seu lar, sua comunidade?