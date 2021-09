Coluna semanal por Grazi Cavenaghi

publicado em 04/09/2021

Grazi Cavenaghi (Foto: Divulgação)

Comece a refletir sobre as pessoas que conseguem atingir os seus objetivos. Existe uma característica comum: tudo que elas começam, elas terminam. Para elas, tarefa dada é tarefa cumprida!Mas, por que algumas conseguem e outras não? São tantas “armadilhas” que atrapalham o seu caminho. Para trazer um pouco de clareza, separei hoje cinco delas.1. Enganar o cérebro dizendo o que vai fazer e não fazendo: toda vez que isso acontece, mesmo que em pequenas coisas, dá-se força para o descrédito em si mesmo. O cérebro entende que pode não fazer e está tudo bem.2. Desejo de agradar: querer agradar o outro, isso na maioria das vezes provém de crenças e do “e se”. E se ele não quiser, e se eu fracassar, e se ele não gostar. O “e se “ é um dos maiores sabotadores do sucesso.3. Comparação: ficar sempre se comparando com o outro. A comparação só traz infelicidade e frustração. Achar que o outro pode mais, que ele tem sorte. Aqui abro parênteses e peço que você reflita: será que a sorte existe mesmo? Se tem algo que alguém conseguiu, o outro também pode conseguir. Cada caminho é único.4. Não ter planejamento: achar que planejar é perder tempo.5. Exagerar: traçar metas irrealizáveis.Cair nessas armadilhas é atrasar a jornada, deixar de cumprir o seu papel único, o seu propósito.E como nosso foco é progredir, vamos juntos?Como fazer para que isso não aconteça?O primeiro passo é mudar esse “modelo mental”. Para isso fica a sugestão:- Falar somente o que irá fazer, ou seja, ter coerência entre o que fala e faz. Foque a sua atenção para as suas palavras. Fale de forma digna e consciente com você.- Livrar-se do desejo de agradar, seja você!- Agir olhando para a realidade posta e os recursos disponíveis, para a solução. O que é possível hoje com o que tenho?- Descobrir as suas qualidades e defeitos, e assim, acreditar na sua capacidade. Sua comparação deve ser entre você e você mesmo.- Planejar.Tenha amor e respeito pela pessoa mais importante da sua vida: você! Lembre-se de que quem quer, luta, persiste, diariamente, passo a passo!Perceba as armadilhas do caminho, pois queremos o eu melhor, as pessoas à nossa volta melhores, um mundo melhor.Vamos juntos?Porque juntos somos +