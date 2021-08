Coluna Mercado de Trabalho Por Vanessa Bortolozo

publicado em 05/08/2021

Vanessa Bortolozo (Foto: Divulgação)

Na medida em que a tecnologia e os meios de comunicação avançam, aumenta a complexidade das relações humanas. Hoje se busca no mercado pessoas habilidosas, competentes e capazes de desenvolver atividades tanto sozinhas como em grupo.Garantir a sobrevivência em uma organização é uma questão de estratégia.Quem for bom e se adaptar fica; quem não atender as expectativas da organização, automaticamente participa de um processo de seleção natural, pois tanto o profissional quanto a empresa busca uma saída para o problema, ou seja, o retorno do profissional ao mercado de trabalho inativo. As pessoas ainda não se deram conta de que o paternalismo acabou. Quem cuida de sua carreira é você!Nunca se investiu tanto em desenvolvimento de pessoas, cultura organizacional, educação gerencial e aperfeiçoamento dos colaboradores como as empresas investem nos dias de hoje.Como retorno, obviamente se obtém a melhoria no desempenho dos colaboradores, o que significa profissionais capazes de manter sua empregabilidade.Lembrando que empregabilidade é a capacidade de ter trabalho e remuneração sempre. Logo, ter empregabilidade traz segurança, e segurança é um dos principais itens almejados para quem pretende evoluir profissionalmente. Manter a empregabilidade significa ser responsável por sua carreira. A realidade de hoje nos obriga a mudar de postura. Mas quais posturas devem ser revistas? Muito bem, veja abaixo e avalie-se:Profissional com Alta EmpregabilidadePossui bons relacionamentosInveste em suas competências profissionaisMantém sua idoneidadeCuida de sua saúde física e mentalFaz reserva financeira e busca fontes alternativasEstuda para se adequar vocacionalmenteRespeita os colegas de trabalhoPossui elevada auto-estimaProfissional com Baixa EmpregabilidadeEstá fechado num pequeno grupoEspera que a empresa invista neleComporta-se de forma insubordinadaSomatiza ininterruptamente problemas pessoais e profissionaisContrai dívidas constantementeQuer que todos lhe ensinem algoCria inimigos corporativosDemonstra insatisfação com tudo