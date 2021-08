Artigo de Joaquim Figueira da Costa

publicado em 06/08/2021

O médico cardiologista relembrou a história da construção da avenida que viabilizou um progresso na região Sul de Votuporanga (Foto: A Cidade)

A Avenida Prestes Maia é importante pólo de desenvolvimento de Votuporanga. Quem passa pela avenida não imagina os tempos idos o quanto era complicado chegar na Estação da EFA (Estrada de Ferro Araraquarense). Naquela época, com a chegada dos trilhos da Estrada de Ferro, logo construíram os grandes armazéns compradores de cereais, visto que a nossa região sempre foi muito produtiva na agricultura. Vieram a Indústria Reunidas Francisco Matarazzo, a Sociedade Algodoeira Nordeste Brasileiro e a Anderson Clayton. Todas elas dedicadas ao beneficiamento de caroço de algodão. A região Noroeste Paulista era uma grande produtora de algodão. Nessa época o tráfego de veículos Cidade/Estação era muito precário.A princípio o caminho para chegar à Estação era feito pela rua Pernambuco até a altura da rua Anita Costa e por aquela via seguia até a Anderson Clayton onde se fazia um contorno, acompanhando traçado da ferrovia até chegar na gare da Estação. Esse trecho era precário. Era um caminho de chão batido como se fosse uma estrada rural, embora já a rua Anita Costa apresentasse traços de urbanização proveniente do bairro São João. Por lá trafegavam caminhões de algodão e de lenha (madeira) porque as locomotivas ainda eram abastecidas de carvão, a famosa Maria Fumaça.Nessa época cumpria-se o mesmo roteiro dos caminhões também a jardineira que conduzia os passageiros que pegavam o trem. Transitavam por ali também inúmeras charretes tração animal que transportava o passageiro até a sua residência. Os mais antigos votuporanguenses, certamente, lembram desse meio de transporte tão comum na época.O trajeto da Estação começou a ser mudado a partir do ano de 1953 quando a Companhia Melhoramentos Votuporanga, que projetou o bairro São João, contratou um grande urbanista que mais tarde tornou-se o prefeito de São Paulo, o renomado Prestes Maia. A transformação daquele setor da cidade foi espetacular. Assim foi planejada a atual Avenida Prestes Maia com as suas rotatórias para dar vazão a outros pontos da cidade que crescia. Havia, ao longo da avenida, um sério desafio a ser transposto: era o córrego da Boa Vista. Era um trecho difícil de se transpor em épocas de chuvas.Tudo se transformou em 1965, quando o dinâmico e extraordinário prefeito Dalvo Guedes iniciou a pavimentação e as obras complementares da chamada Avenida da Estação. Foi uma obra gigantesca na época, cobrindo a terra de asfalto, fazendo a estrada em duas pistas e com uma amplo canteiro central , ajardinado, iluminado e com calçadas largas. Um progresso extraordinário, com pistas amplas e belas rotatórias, inclusive sobre o córrego Boa Vista.A inauguração deu-se em 1967 como ponto alto das festividades do 30.o aniversário de fundação de Votuporanga. O ato contou com a presença do governador do Estado de São Paulo Abreu Sodré e na sua comitiva estava o da Chefe da Casa Militar do governo, o General João Baptista Figueiredo que mais tarde tornou-se Presidente da República. .A avenida Prestes Maia tornou-se um dos mais lindo postais da cidade e ganhou importantes pontos comerciais como a famosa Venda Redonda, a Ciafer – Materiais de Construção, a Vocical, do empresário Bressan, entre muitos outros estabelecimentos que atendem o consumidor daquela região da cidade. Na avenida também está o Fórum da Comarca e o prédio do Ministério Público, além de escritórios de advogados. Outros melhoramentos surgiram como a Escola “Esmeralda Sanches da Rocha” e Centro Esportivo “Fais Habimorad”- antigo campo da Ferroviária.Dalvo Guedes foi um prefeito de grande visão para o desenvolvimento da cidade. Além da avenida Prestes Maia ele construiu também a Avenida da Saudade, a avenida “Prefeito João Gonçalves Leite” (Assary), a avenida Brasil (Vilar) . Outro marco da sua administração foi a construção da Escola do Jardim Alvorada ( conhecida MIMO ) cujo prédio foi erguido no meio de uma lavoura de algodão e que rapidamente transformou-se num bairro populoso. E, ainda não contente com tudo isso, Dalvo Guedes conquistou para Votupornga o Centro Social Rural, com o apoio do então deputado federal Herbert Levy. Outra extraordinária conquista do seu governo foi a Regional da CESP que distribuía energia para toda a região E um fato histórico: a primeira agência do INPS criada no Brasil foi instalada em Votuporanga, graças a persistência do prefeito.Mas, entre todas as conquistas fica marcado neste aniversário da cidade a história da Avenida Prestes Maia, uma obra relevante no governo de Dalvo Guedes.Em tempo:Na avenida Prestes Maia havia um empecilho: instalou-se próximo ao pontilhão do Córrego Boa Vista uma favela com 120 barracos que além de criar condições precárias para os seus moradores, era um ponto deprimente para quem transitava pela bela avenida. Foi então que na administração do prefeito Pedro Stefanelli Filho (1/01/91 a 31/12/96) a favela foi removida graças a um projeto do então vereador Dalvo Guedes que criou o Fundo Municipal de Habitação. Assim foi possível extinguir a Favela da Sapolândia que ficava às margens do Córrego Boa Vista, numa área de preservação ambiental.------- - - - - - - - - - - - -Dr. Joaquim Figueira da Costa é médico cardiologista, ex-presidente da Câmara Municipal, vice-prefeito no governo de Pedro Stefanelli, colaborador articulista do