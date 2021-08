Coluna Mercado de Trabalho Por Vanessa Bortolozo

publicado em 29/07/2021

Vanessa Bortolozo (Foto: Divulgação)

Quantas vezes você já passou pela situação de ter algo importante para fazer, mas sentiu preguiça e adiou a execução? Conhece alguém que deixa tudo para depois? Se você não se encaixa em nenhum desses perfis, parabéns, considere-se alguém que sabe bem como administrar o seu tempo e suas prioridades. Porém, caso se identifique com alguma dessas situações, é preciso rever suas atitudes e evitar a procrastinação, isto é, o famoso “empurrar com a barriga”.Uma das maiores reclamações é a falta de tempo para o trabalho e para a realização pessoal. Porém, muita gente tem tempo de sobra, mas não sabe como administrá-lo e se perde entre as urgências e as atividades importantes. Adiar o que precisa ser feito é um dos motivos pelos quais algumas pessoas dizem que gostariam que o dia tivesse mais de 24 horas.Agir assim parece não ter consequências muito grandes à primeira vista, mas é melhor mudar agora para depois não olhar para trás e pensar que poderia ter aproveitado melhor aquele momento que você passou fazendo coisas sem importância, pois tempo perdido é algo que não se recupera. Por isso, dou algumas sugestões que vão fazer toda a diferença no final do seu dia:• Comece por algo pequeno - Às vezes sentimos preguiça e pouca disposição para executarmos aquela atividade que programamos. A dica é começar por uma série de coisas simples, fáceis e pequenas, pois isso ajuda você a entrar no ritmo. Um bom exemplo é focar-se em responder e-mails, fazer as ligações que precisam ser feitas.. Ou seja, nada que precise usar muito a mente.• Divida em pequenas partes - Temos a tendência de procrastinar coisas grandes, chatas ou complexas. Nesse caso, a saída é planejar essa atividade em pequenos pedaços, mas distribuídos em vários momentos ou dias. Agir assim evita focar um dia só naquela atividade e fica menos cansativo fazer partes menores, o que minimiza os possíveis atrasos de última hora. Mas se for fazer isso, comece com antecedência!• Foque nas tarefas -O que você está fazendo agora é uma tarefa importante? Se for, ótimo, está no caminho certo. Mas se não for, é provável que esteja perdendo tempo à toa. Geralmente, quando procrastinamos fazemos muitas coisas circunstanciais, isto é, que não trazem resultados importantes para a nossa vida. É aquele site que você acessa, o vídeo que recebeu de um amigo, conversas no WhatsApp. Se você não está fazendo uma tarefa importante agora, pare e faça alguma!Não precisamos mais reclamar da falta de tempo ou desejarmos “esticar” o dia porque temos muitas atividades pendentes. Sejamos realistas e vamos admitir que um dia de 48 horas não é possível e nem seria saudável. O que precisamos mesmo é aproveitar o tempo que temos disponível. Procrastinar só trará mais dor de cabeça lá na frente, quando você perceber que poderia ter aproveitado melhor o dia e ter sido um pouco mais produtivo.