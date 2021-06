Artigo de Daniel Carreira Filho

publicado em 16/06/2021

Revisitando minha mente de adolescente no Colégio Anhanguera, Lapa – São Paulo e tendo em minha memória as maravilhosas aulas do professor Reinaldo Canevari (professor de língua portuguesa) lembrei de um de seus exercícios em aula.Aqui não nos interessa a aprendizagem provocada pelo texto encaminhado pelo querido e saudoso professor, mas sim, a correlação destas frases com o atual momento vivido em nossa sofrida sociedade brasileira e, quiçá, mundial.Havia, e ainda há, um trabalho a fazer em benefício de toda a humanidade e, mais próximo, de nossa população, a brasileira. No entanto, pelo que infelizmente vivemos, o trabalho demorará, e muito, para ser concluído, não sem antes fazer sucumbir muitos de nossos irmãos e irmãs.Provoco-os à leitura do texto original e compará-lo com o momento vivido e tirar suas próprias conclusões.Esta é uma história de quatro pessoas:TODO MUNDO, ALGUÉM, QUALQUER UM e NINGUÉM.Havia um trabalho importante a ser feito e TODO MUNDO tinha certeza de que ALGUÉM o faria.QUALQUER UM poderia tê-lo feito, mas NINGUÉM o fêz.ALGUÉM zangou-se porque era um trabalho de TODO MUNDO.TODO MUNDO pensou que QUALQUER UM poderia fazê-lo, mas NINGUÉM imaginou que TODO MUNDO deixasse de fazê-lo.Ao final, TODO MUNDO culpou ALGUÉM quando NINGUÉM fez o que QUALQUER UM poderia ter feito.Mera coincidência ou triste constatação.