Artigo de Daniel Carreira Filho

publicado em 02/06/2021

Obviamente, todos e todas que puderem dedicar seu tempo à leitura desta provocação ao pensamento crítico e reflexivo têm nítida a valorização à formação pessoal em suas vidas. Infelizmente, nem todos cidadãos e cidadãs em nossa pátria contaram com recursos ou a sorte de participar de todo o processo de formação escolar e social em função de limitações de toda ordem.Há, também, os que passaram pelos bancos escolares e atingiram o ensino superior e, pasmem, buscavam apenas a posse oficial de um diploma que pudessem apresentar à sociedade como suposta prova de competências e habilidades. Talvez a habilidade mais aprendida foi a capacidade de copiar, colar, participar ficticiamente de grupos de trabalhos ou estudos e obterem, pelo esforço, competência e conivência de amigos que lhe facultavam o acesso às notas e aprovações não justificadas. Afinal, amigos......No entanto, são, também, estes que ao buscarem no mercado profissional em que o conhecimento, as habilidades de obterem soluções apropriadas aos problemas reais que a vida lhes apresentará, serão descartados pelas empresas que valorizam a efetiva e objetiva ação em equipes multiprofissionais.Esta realidade encontra respaldo, de forma idêntica, entre aqueles que compreendem a educação como uma despesa elevada sem a garantia do retorno, no caso financeira de sua futura profissão.Atentos, os atuais gestores competentes de empresas de todas as áreas do conhecimento e intervenção, buscam o desenvolvimento de competências humanas cooperativas e devidamente suportadas pela bagagem de conhecimentos que a escolarização e a vida atenta em diferentes territórios de intervenção.Assim é que, aos que pretendem sucesso, reconhecimento profissional e financeiro, estejam atentos e se afastem do negacionismo irresponsável que presenciamos, inclusive entre supostas lideranças em todos os níveis de desgovernos.A possibilidade do acesso ao ensino superior é uma realidade de nosso tempo. Mas, se não houver esforção, dedicação, estudo e busca pelo conhecimento, de nada valerá o diploma. Servirá apenas para enfeitar a parede de sua casa ou ser esquecido em uma gaveta.