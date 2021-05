Coluna Mercado de Trabalho Por Vanessa Bortolozo

publicado em 13/05/2021

Vanessa Bortolozo (Foto: Divulgação)

1. Ter compreensão do que se falaFalar sobre assuntos dos quais você tem pouco ou nenhum conhecimento é um verdadeiro “tiro no pé”: pode acabar levando a conversa para um patamar indesejado. Sendo assim, antes de opinar sobre qualquer assunto, busque se inteirar sobre ele profundamente. Quando for ler ou pesquisar sobre um determinado tema, não o faça de forma superficial, pois, ao entrar em um debate, provavelmente, vai ter seus argumentos derrubados facilmente. Além disso, busque realmente compreender esse assunto para saber articulá-lo em sua comunicação. Isso é válido, por exemplo, quando você precisa passar determinada informação à sua equipe.2. Buscar capacitaçõesEsta dica é decorrente da anterior, afinal, quando você se capacita — principalmente sobre assuntos da sua área de conhecimento —, a sua voz ganha muito mais firmeza e credibilidade. E não podemos deixar de observar o quanto isso é fundamental na função de um gestor, certo? Por outro lado, para que outros colaboradores também desenvolvam aptidões, investir em capacitações internas e treinamentos corporativos é uma opção excelente. Isso vai ajudar na comunicação interna, além de trazer qualificação para o trabalho desenvolvido.3. Saber a hora certa de falarNão só em uma comunicação assertiva, mas também para evitar diversos problemas e dores de cabeça na vida, é necessário aprender a hora certa de falar. Dessa forma, experimente observar o máximo possível antes de dar a sua opinião sobre algo. Ficar calado, algumas vezes, é assertividade também, visto que as palavras erradas — ou ditas em momentos inadequados — podem comprometer a confiabilidade dos argumentos. Além disso, em muitos casos, esse é um gesto de respeito: valorize o momento e a fala do outro, fique atento e encontre a hora adequada para se posicionar. Vale lembrar que trata-se de uma habilidade que deve ser desenvolvida e não vai ser perfeita de uma hora para outra. Não se cobre se não conseguir praticá-la em algum momento, mas exercite-a sempre que possível, para isso se tornar cada vez mais comum.4. Praticar a intermediaçãoJá pensou em ser um intermediador para aquele seu colega de trabalho que tem dificuldades em se expressar? Ajudando-o, você tem a oportunidade de fortalecer o trabalho em equipe, motivar os demais colegas com um bom exemplo e, ainda, incentivar o aprimoramento das habilidades de fala nos outros funcionários. Não é uma oportunidade interessante? Muitas pessoas têm esse tipo de dificuldade, e ela deve ser respeitada. Um colaborador pode ser mais tímido ou introvertido, e não deve ser pressionado por isso. Pelo contrário: dê apoio e incentive a empatia na equipe, respeitando as particularidades de cada um.5. Ter uma fala clara e diretaSaber “o que” e “quando” falar pode ser essencial para manter uma boa comunicação, mas, se você não souber “como” dizer, de nada adiantarão os esforços. Para que isso não ocorra, tente sempre ser o mais assertivo possível em seu discurso, sem gastar tempo com os detalhes dispensáveis. Entretanto, quando vamos “direto ao ponto” em algum assunto, devemos tomar muito cuidado para não passarmos uma impressão negativa ou, até mesmo, rude.6. Ter cuidado com a linguagem oralSabemos que existem diversas formas de comunicação — escrita, virtual, oral, gestual etc. —, e é necessário ter atenção a cada uma delas. No entanto, a comunicação verbal é uma das que merecem maior atenção. Isso, porque, quando não nos expressamos corretamente, nossas palavras podem ter duplo sentido e acarretar erros de interpretação por parte de quem nos ouve.Para que isso seja evitado, além de desenvolver constantemente o vocabulário, mais uma vez, entra em cena a questão da clareza e da objetividade. Por esse motivo, nada de fazer rodeios ao passar uma informação ou defender seu ponto de vista! Além do mais, é necessário deixar claro que, apesar da objetividade, sua forma de enxergar é flexível.7. Prestar atenção à expressão corporalVocê sabia que cerca de 93% da nossa comunicação não é verbal? Isso significa que, muito além do que expressamos por meio da fala, os nossos gestos, expressões corporais e até mesmo nossa postura são formas importantes de transmitir informações. Agora que você sabe disso, não se esqueça de prestar atenção a esse (enorme) detalhe. Desse modo, mostre-se seguro, ponderado e calmo e busque formas de realmente se sentir assim, para que o seu corpo não contradiga o que sair da sua boca. Pode ser necessário, nesse ponto, trabalhar algumas questões pessoais, como inseguranças. Não hesite em procurar ajuda, pois não há nenhum problema nisso.8. Demonstrar empatiaUma pessoa empática é aquela que tem a habilidade de se colocar no lugar do outro, entendendo o que as pessoas sentem e compreendendo o que as motivou a agir de tal maneira em determinada situação. Se você almeja ser um líder admirável ou quer que sua equipe tenha uma comunicação mais assertiva, precisa desenvolver e incentivar a empatia. Ao estabelecer um canal de comunicação compreensivo, a troca de informações e a solução de conflitos ganharão muito em eficiência. Permita que cada um se expresse à sua própria maneira e incentive o respeito mútuo.