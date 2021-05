Coluna semanal Dinheiro a dois por Graziele Delgado e Evandro Valereto

publicado em 04/05/2021

Graziele Delgado e Evandro Valereto (Foto: Arquivo Pessoal/ A Cidade)

Bom dia caro leitor! Tudo com você? Hoje vamos falar de um dos maiores erros que as pessoas cometem em suas vidas financeiras: priorizar as coisas erradas. É isso mesmo! Quem nunca ouviu aquela amiga ou parente (ou até você mesmo!) que vive reclamando que nunca sobra dinheiro para viajar ou para cuidar de si mesmo. Que nunca sobra dinheiro para seus hobbies, seu lazer, pra levar sua família para passear ou tirar férias.

Pois é: tudo isso que foi citado representa nossa qualidade de vida: tudo aquilo que ajuda a aliviar a sua rotina, que dá sentido à sua vida, que te faz sentir bem e mais motivado para ser quem você é, pessoal e profissionalmente falando, é sua qualidade de vida - viagens, passeio, futebol, lazer, cuidados pessoais, cuidados com sua saúde, etc. E isso fica cada vez mais escasso e difícil de manter na sua vida porque está ficando cada vez mais caro. Esse é o grande erro das famílias: sacrificar toda sua qualidade em nome do padrão de vida escolhido.

Padrão de vida é tudo aquilo que é inevitável: moradia, alimentação, transporte, educação, comunicação. As pessoas escolhem sempre o melhor que puderem pagar - a melhor casa, a melhor escola para os filhos, o melhor carro, a melhor marca de roupa que couber no bolso. Esse é o grande problema: não é sobre PODER pagar. São justamente essas escolhas, que são definidas minuciosamente para caber no bolso, que você engessa seu orçamento familiar e se vê obrigado a excluir um monte de coisa importante para poder pagar por isso. Você deixa de frequentar o futebol semanal porque está pagando a prestação do carro novo; você sacrifica o salão de beleza porque está pagando aquelas blusinhas que nem usou ainda. Você sacrifica a viagem anual da família porque o carro deu defeito. São inúmeras escolhas do padrão de vida que te fazem perder a qualidade.

Sua vida está sem muito sentido? Você não gosta muito do seu trabalho e não consegue sair dele porque tem boletos para pagar? Você não aguenta mais passar os finais de semana assistindo seriado porque não pode gastar no seu restaurante preferido? Então o que você precisa fazer é priorizar melhor suas escolhas. Que tal mudar a ordem: defina primeiro seus sonhos. Quanto vai guardar todos os meses para a viagem da família? E quanto vai investir para a aposentadoria? Agora que definiu os sonhos, você precisa definir os gastos da sua qualidade de vida. Para isso, precisa praticar o autoconhecimento, ou seja, saber exatamente o que te faz feliz, que alivia sua rotina. Por último, com o que sobra do orçamento, você vai decidir aonde morar, qual carro terá (se tiver carro); qual seu padrão de vida.

Vivemos em uma sociedade em que se é valorizado pelo que se tem, pelo que você consegue mostrar nas redes sociais. Com isso, vemos famílias cada vez mais frustradas para conseguir manter um padrão de vida ilusório. O importante não é conseguir alcançar determinado padrão, é conseguir mantê-lo. Gustavo Cerbasi define riqueza como “ter abundância daquilo que é importante para você”. Será que você tem na sua rotina o que é realmente importante, ou está abrindo mão disso para atender a expectativas das outras pessoas? Será que você está, de fato, feliz com a vida que você tem? O que falta na sua rotina para que você se sinta mais feliz? O que está te atrapalhando de alcançar isso?