Artigo de Fernanda Azanha

publicado em 19/05/2021

As pessoas que realizaram a cirurgia bariátrica (gastroplastia) têm direito à Carteirinha de Identificação do Paciente Bariátrico.Disponibilizada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), a carteirinha reúne informações como histórico do paciente, os quais podem ajudar nos atendimentos de emergência, além de exames de rotina.Quais os benefícios da carteirinha?Além de facilitar a organização de dados e histórico, com a carteirinha é possível ter descontos em restaurantes (entre 10 e 50%), localizar hospitais e, até mesmo consultórios para consultas de emergência quando estiver fora de sua cidade.Como solicitar a carteirinha do paciente bariátrico?Fazendo o download do aplicativo Barilife em seu smartphone (Apple ou Android).Quanto tempo demora para a carteirinha ficar pronta?Após o cadastro, o cirurgião bariátrico é quem faz as confirmações para concluir a disponibilização da carteirinha.