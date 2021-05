Coluna Mercado de Trabalho Por Vanessa Bortolozo

publicado em 29/04/2021

Vanessa Bortolozo (Foto: Divulgação)

Vivemos em tempo de pandemia e entre as diversas tendências emergentes vimos crescer o número de trabalhadores em home office .Trabalhar remotamente, em home office, oferece muitos benefícios e, embora já tenha sido um luxo há algum tempo atrás, agora é um dos pilares das grandes e pequenas empresas para aumentar o desempenho, viabilizar a continuidade dos negócios e alcançar equilíbrio entre vida profissional e pessoal, além de uma tentativa de evitar o desemprego.Trabalhar em casa pode parecer ótimo, mas pode ser problemático se não for bem gerenciado. A primeira coisa que você precisa entender é que, se você não tomar medidas para separar o trabalho da sua vida pessoal, isso se tornará um problema. Isso afeta algumas pessoas mais do que outras, mas é garantido que essa é uma questão com a qual você irá se deparar em algum momento.O primeiro passo na sua jornada de home office é escolher uma área específica da sua casa para trabalhar. Pode ser um quarto vazio que você converta em um escritório, uma mesa para o seu computador e materiais, etc. Independentemente do espaço, estabeleça uma área da sua casa como seu espaço de trabalho e comprometa-se a trabalhar neste espaço todos os dias. Verifique se o seu espaço de trabalho está silencioso e confortável para que você possa se concentrar nas suas tarefas. – Esse é o primeiro passo para não misturar casa e trabalhoDesempenhar uma função do seu trabalho em casa pode ser invasivo em sua vida pessoal. Isso porque, se você está sempre em casa e perto do seu trabalho, seu trabalho entra na sua vida doméstica. Sim, o risco é real, mas somente se você permitir.Para minimizar o risco do home office nos “engolir”, o ideal é definir um horário de trabalho. Cumprir um cronograma determinado de trabalho aumentará o desempenho e desenvolverá um horário de trabalho saudável.No final do dia, desligue o laptop e defina seu status no aplicativo de trabalho como “ausente”. Você (e sua equipe) serão gratos.Aproveite as vantagens de se estar em casa: descubra quando você é mais produtivo e crie seu cronograma de trabalho em torno dos períodos de pico de produtividade. Cada indivíduo é mais produtivo em diferentes momentos do dia, por exemplo, algumas pessoas são pessoas da manhã e são mais produtivas e focadas durante a manhã. Para outros, o tempo mais produtivo na jornada de trabalho é à noite. Use sua produtividade a seu favor.Ao trabalhar em casa você não tem um chefe no seu “pescoço” e pode ser um desafio acompanhar o que você deve fazer durante o dia de trabalho. É fácil perder de vista as prioridades, tarefas e prazos.Comece o seu dia revendo as prioridades do dia. Quando você criar sua lista de tarefas, atenha-se a ela. É tentador simplesmente entrar no seu e-mail de tempos em tempos. Defina metas e prazos para cada tarefa. Depois de concluir cada tarefa, remova-a da lista. Essa técnica simples é eficaz e gratificante. Mantenha a lista de tarefas simplesmente anotando rapidamente todas as coisas que precisam ser feitas no início de cada dia.Evite a TV e outras distrações digitais, para que você possa se concentrar no seu trabalho e fazer o que precisa ser feito. Em vez disso, escute músicas que complementam seu estilo de trabalho.Mexa-se e alongue-se regularmente. O exercício naturalmente aumenta a produção de endorfinas, o que aumenta os níveis de felicidade, prazer e interesse, todos importantes para a produtividade.Trabalhar em casa fornece grandes oportunidades para você se conectar com alguns de seus principais valores como família e comunidade enquanto oferece um serviço de qualidade à sua empresa. Requer disciplina, foco e comprometimento, mas a flexibilidade para definir você mesmo. Você pode criar uma cultura de trabalho em casa que represente você, não apenas a cultura da sua organizaçãoGaranta que você esteja focado no melhor e mais adequado uso do seu tempo durante o horário de trabalho.Comunique as pessoas da casa qual é o seu horário de expediente e que você não está disponível durante esse período. Você precisa dizer não e manter sua programação. Crie um intervalo de tempo para cada uma das atividades do dia. Isso ajuda na comunicação com os outros quanto ao seu horário de trabalho e de lazer.Definitivamente, você precisará separar seu trabalho da sua vida pessoal, mesmo que essas duas coisas estejam acontecendo no mesmo lugar.Como você provavelmente já supôs, autogestão e disciplina são o nome do jogo quando se trabalha em casa. Uma prática realmente saudável é definir horas de trabalho estritas para si mesmo.Embora trabalhar remotamente possa ser uma maneira de ter maior controle de sua vida e horário, também pode fazer o oposto facilmente, assumindo seu território e tempo pessoais. Portanto, se você deseja aproveitar todos os benefícios que o trabalho remoto tem a oferecer, dedique algum tempo a criar hábitos que promovam um equilíbrio saudável entre vida profissional e pessoal.Quando você trabalha em casa, é muito fácil ajustar o trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas lembre-se, sua casa é seu lar em primeiro lugar, e seu escritório depois. E se você deseja ter o equilíbrio entre vida profissional e pessoal que deseja (e merece!). Precisa tratá-lo dessa maneira.