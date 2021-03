Coluna Mercado de Trabalho Por Vanessa Bortolozo

publicado em 04/03/2021

Vanessa Bortolozo (Foto: Divulgação)

A verdade é que cabe a todos nós nos juntarmos às mulheres nesta batalha diária, para que assim elas conquistem o espaço que merecem, não só no mercado de trabalho, mas em quaisquer lugares que desejem atuar e se destacar.Veja, a seguir, algumas vantagens e benefícios que empresas podem ter ao darem oportunidade para as mulheres realizarem o seu trabalho, principalmente no que diz respeito aos cargos de gestão e liderança.Equilibram bem os âmbitospessoais e profissionaisAlgo que as mulheres tiveram de aprender com o passar do tempo foi equilibrar a vida pessoal com a vida profissional, já que nestes dois cenários suas demandas são altas, assim como as expectativas que todos ao seu redor desejam que elas atendam.Neste sentido, as mulheres, por mais malabarismos que façam, são profissionais altamente organizadas, dedicadas e focadas em seu trabalho, sendo estas, características que contribuem para que tenham alta performance e ajudem a empresa a conquistar resultados extraordinários.Sabem equilibrar interessesParte das mulheres, principalmente aquelas que ocupam cargos de liderança, têm a grande habilidade de equilibrar interesses dentro das empresas para as quais prestam serviços.Isso quer dizer que elas entendem os anseios de seus liderados, ajudando-lhes a alcançar seus objetivos individuais, e aplica métodos eficientes para conciliar estes interesses com os resultados que a empresa como um todo deseja atingir.São profissionais multitarefasOutra habilidade que as mulheres tiveram de desenvolver com o passar dos anos, para obterem maior destaque e reconhecimento profissional é a de ser multitarefa. Com isso, elas conseguem atender às mais diversas demandas de seu dia a dia com excelência, tomarem decisões com maior assertividade e rapidez, além de conseguirem resolver os problemas que lhe cercam, mesmo com tudo isso acontecendo ao seu redor.Ouvem na essênciaUma das grandes habilidades que as mulheres também possuem e a de ouvir as pessoas na essência. Isso quer dizer que elas verdadeiramente prestam atenção naquilo que está sendo dito a elas, e só tomam decisões ou emitem opiniões após terem maior ciência dos fatos que estão ocorrendo em sua volta.São resilientesPor mais que muitos acreditem no contrário, no ambiente de trabalho, as mulheres tendem a ser mais resilientes. Isso quer dizer que elas lidam melhor com a pressão que sofrem em seu dia a dia e aprendem com os erros e experiências ruins pelas quais passam.São profissionais que, por mais que estejam diante de crises, não se deixam abater facilmente, enfrentando estas com maior jogo de cintura e enxergando nelas grandes oportunidades de crescimento, não só para si, mas para todos os que com elas trabalham.Entendem a importância do trabalho em equipeNos ambientes corporativos que têm uma predominância maior de mulheres o trabalho em equipe é melhor desenvolvido. Isso porque elas compreendem com maior facilidade que, para alcançarem resultados extraordinários individuais e coletivos, é preciso que todos se unam e colaborem uns com os outros, deixando a competição e o autoritarismo de lado em determinados momentos.Comprometem-se maiscom o que fazemOutra grande vantagem de se contratar mais mulheres é que elas comprometem-se verdadeiramente com as demandas para as quais são designadas. Com isso, elas passam a entregar cada uma delas com maior agilidade e rapidez, fazendo questão de cumprir todos os prazos estabelecidos em seu cronograma de trabalho.São profissionais mais flexíveise participativasEstas são características cada vez mais buscadas e valorizadas pelas organizações atualmente. Isso quer dizer que, em seus respectivos ambientes de trabalho, as mulheres entendem que diversas mudanças acontecem e que é necessário ter flexibilidade para acompanhá-las, caso contrário, tanto elas, quanto às empresas para as quais trabalham correm risco de perder destaque no mercado em que atuam.Além disso, sempre que podem, as profissionais do sexo feminino também fazem questão de participar e colaborar com ideias, opiniões e sugestões que acreditem contribuir, efetivamente a na prática com o crescimento de todos ao seu redor, bem como com o sucesso da empresa de uma forma geral.