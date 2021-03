Coluna semanal por Grazi Cavenaghi

publicado em 20/03/2021

Grazi Cavenaghi (Foto: Divulgação)

Olá, caro leitor, seja bem-vindo hoje ao nosso espaço, InspireAção.No primeiro dia do outono, dia de equinócio, quando o Sol cruza o plano do Equador e o dia e a noite têm a mesma duração.A palavra equinócio vem do latim, aequus (igual) e nox (noite) = ‘noites iguais’. Na Astrologia, é o início do ano novo astrológico, com a entrada do sol no signo de Áries.Em algumas tradições, comemora-se a chegada da vida espiritual, o equilíbrio das luzes e das sombras.Com a nova estação, os dias ficam mais curtos e as noites mais longas.A natureza se encarrega de nos trazer símbolos que marcam os ciclos da vida.Há um ano, eu não estaria conversando com vocês sobre os ciclos, pois, como a maioria da população, vivia uma vida alucinada de trabalho e viagens.Minha última viagem, no mês de março de 2020, foi para a capital.Recordo-me, que tentei comprar, a caminho do aeroporto, um álcool gel na farmácia e não consegui. Uma das atendentes frisou que tinham um bom estoque, porém, as pessoas estavam com medo e tinham levado todos. Naquela viagem, fiquei pensando sobre o que aquilo significava, mas nem imaginava o que estava por vir.Desde então, muitas coisas mudaram dentro de todos nós. Em mim, uma delas foi a atenção aos sinais e aos ciclos da natureza, como também uma abertura para outras culturas. Isso me trouxe a importância do respeito à diversidade.E, com certeza, naquele outono passado, todos nós vivemos a intensidade do seu significado, que hoje, volta, abrindo um ciclo novo.Estamos agora mais conscientes da nossa finitude e infinitude, da vida e da morte, da conexão entre todos nós, do render-se, do soltar-se, do entender que muitas vezes é preciso dar e outras, receber, que somos um.Outono, tempo propício para o recolhimento físico e para o desenvolvimento no metafísico. Para o exercício da fé, com conexão ao que há de mais divino em nós: meditar, orar, centrar-se.Tempo de desapego, de deixar ir o que não cabe mais na vida, o que está em exagero, que está sem uso. Mergulhar dentro da beleza que há em nós e de plantar.E como nosso foco é progredir, vamos juntos?Trago aqui uma passagem do poema, 0 homem; as viagens, de Carlos Drummond de Andrade, com sugestão para nosso outono, essa viagem de “si para si mesmo”:“Só resta ao homem(Estará equipado?)A dificílima dangerosíssima viagemDe si a si mesmo:Pôr o pé no chãoDo seu coraçãoExperimentar, colonizar, civilizarHumanizar o homemDescobrindo em suas próprias inexploradas entranhasA perene, insuspeitada alegria de con-viver”.Para nosso outono, pratique o desapego do apego. Entregue-se.Confie e permita-se o milagre da vida, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhores, um mundo melhor.Vamos juntos?Porque juntos somos +