Coluna semanal Dinheiro a dois por Graziele Delgado e Evandro Valereto

publicado em 30/03/2021

Graziele Delgado e Evandro Valereto (Foto: Arquivo Pessoal/ A Cidade)

Bom dia leitor! Tudo bem com você? Já é sabido que, na prática, lidar com dinheiro tem tudo a ver com nossas emoções. A ciência também já desvendou que grande parte das nossas escolhas – não só as financeiras – são feitas pelo nosso cérebro irracional. Resumindo: fazemos escolhas baseadas na emoção, e não na razão, o tempo todo! Por isso mesmo, no artigo de hoje, queremos falar um pouco sobre algumas dicas para que você consiga superar a irracionalidade do seu cérebro quando o assunto é dinheiro, e para que você possa fazer escolhas mais assertivas.A primeira dica é sobre custo de oportunidade. Essa é uma prática que vai te ajudar a tomar decisões de compra mais assertivas, justamente porque ela vai te ajudar a avaliar o VALOR que essa compra tem para você. Primeiro, entenda que toda escolha é uma renúncia: quando você escolhe comprar algo, você está abrindo mão de todas as outras coisas que você poderia consumir pelo mesmo preço. Calcular o custo de oportunidade de uma compra, nada mais é, do que compará-la com essas outras coisas. Por exemplo, se você estiver poupando para uma viagem específica, você pode pensar, a cada compra, se esse dinheiro que está sendo gasto fará falta nessa viagem. Ou você também pode comparar com sua comida preferida: quantos sorvetes você poderia tomar por esse preço? Essa comparação funciona como um guia para nossas decisões e podem te ajudar a avaliar melhor uma compra.A segunda dica é sobre traduzir o preço do produto pelas horas trabalhadas. Calcule quanto de dinheiro você ganha por hora trabalhada: basta dividir seu salário pelo total de horas trabalhadas em 1 mês (8 horas por dia correspondem a 40 horas por semana, o que corresponde a cerca de 160 horas ao mês). Sabendo esse valor, comece a converter o preço daquilo que você quer comprar em horas trabalhadas. A pergunta é sempre: “quantas horas terei que trabalhar para pagar isso?”. Essa prática pode te ajudar a despertar a consciência sobre suas compras e te ajudar a gastar menos seu precioso dinheiro.A terceira dica é: NÃO tome decisões na hora da compra. O ambiente da loja (ou do site) e os vendedores estão preparados, com muitas técnicas, para te ajudar a decidir pela emoção. Eles vão dizer que é a última peça, que não tem previsão da reposição, que a promoção é apenas hoje. São centenas de gatilhos para ajudar sua emoção a gastar dinheiro. A ciência já mostrou que nosso cérebro racional é mais lento para tomar decisões, por isso o ideal é se retirar da loja, dizer que vai avaliar e volta mais tarde. Dê uma volta, demore cerca de 20 minutos para pensar sobre a compra e, se depois desse tempo, aquilo for realmente um item de necessidade, volte e compre. Adicione essa técnica na sua vida e você verá: deixará de voltar na loja muitas vezes.A quarta e última dica de hoje é sobre o cartão de crédito (ou pagamentos digitais). Essas facilidades da nossa rotina fazem uma mágica: elas separam o momento do pagamento do momento do consumo, o que nos induz a acreditar que estamos “consumindo de graça”. Se for usar cartão de crédito, você precisa despertar seu consciente, por isso seria interessante colar algumas perguntas no seu cartão: “eu quero?”, “eu mereço?”, “eu preciso?”, “eu posso comprar?”. Essas perguntas vão te ajudar a avaliar as compras com mais racionalidade.A irracionalidade nas escolhas é uma característica humana e será MUITO difícil driblar seu cérebro TODAS as vezes. Se preocupe em ganhar mais vezes e em treinar para sempre tomar decisões mais pensadas. Quanto mais consciência você tiver sobre suas limitações e seus pontos fracos na hora da compra, mais fácil será criar estratégias para contorná-los. Que você tenha uma semana excelente e racional!