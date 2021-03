Artigo de Pablo Dávalos

publicado em 24/03/2021

Pablo Dávalos (Foto: DIvulgação)

O mundo antes era melhor, nossos avôs viviam em um mundo livre de estresse, ansiedade e doenças intermináveis. O mundo propiciava paz e felicidade, era possível conviver sadiamente, caminhar em destinos iguais por anos através de boas amizades. Ao longo das últimas décadas, o conceito de cuidado do individuo evoluiu como um todo e houve uma evolução absoluta. A Organização Mundial da Saúde define o termo saúde desde 1948, como um estado de bem-estar físico, mental e social por completo. O tripé que sustenta a sociedade está fortemente edificado no termo saúde. Existe também o reconhecimento por parte de numerosos indivíduos, sobre a necessidade da saúde espiritual, e muitos artigos científicos atestam o impacto do uso da religião sobre a saúde, os resultados são benéficos.

Problemas cardiovasculares são os principais vilões ao ceifar a vida de milhares de brasileiros por ano, somado a isso, temos AVC e câncer liderando a lista de doenças letais das quais todos queremos nos livrar.

De modo geral, pessoas aderem a estilos de vida mais saudáveis e mantém hábitos exemplares em suas rotinas tem feito as estatísticas de doenças degenerativas declinarem. Pessoas que não fumam, não fazem uso do álcool e de outras drogas, tendem a se exercitar mais, possuem uma alimentação saudável e descansam mais. Independente de religião, o individuo que possui amor próprio procura manter um estilo de vida que respeite o seu corpo como um templo sagrado e essas decisões refletem de maneira positiva em qualquer área da saúde mental, física e propriamente leva a um bem-estar sublime.

A simples manutenção de cinco hábitos para nossa saúde pode elevar nossa expectativa de vida em décadas. Alimentação saudável, pratica regular de exercícios, manter um peso saudável, evitar bebidas alcoólicas e não fumar são hábitos que se apresentam como cruciais para o fortalecimento de nosso sistema imunológico. Hábitos assim, nos deixam mais aptos a sobreviver a doenças terríveis como a Covid-19 e suas variantes.

O sistema imunológico, funciona como um motor bem preparado. Ele é formado por uma rede complexa de proteínas e células capazes de defender nosso corpo de diversas infecções e doenças. Então, se temos um sistema imunológico robusto, não só possuímos menor risco de contrair o vírus, como também se por infortúnio formos infectados, o nosso corpo poderá sentir sintomas mais leves e as chances de toda doença permanecer serão menores. Sim, existem maneiras eficazes de nos proteger e fortalecer nossa imunidade com escolhas e decisões próprias.

Coma frutas e verduras, faça exercícios físicos regularmente, uma simples caminhada ou se exercite em sua casa, procure manter um peso adequado, durma bem. Faça refeições balanceadas, evite o transtorno e estresse de comer fora de sua hora, respeite seu corpo e quando se alimentar prefira alimentos ricos nas vitaminas A, C, E, B e D, zinco e ferro. Tenha pensamentos positivos independente do que estiver passando. Evite fumar, consumir álcool ou drogas, e acima de tudo...De modo algum acredite em curas e promessas milagrosas e falsas. Médicos estudaram anos e dedicaram suas vidas à ciência, portanto eles sabem o que dizem.

É claro que não podemos evitar ficar doentes, bom seria se fosse uma questão de escolha. Mas já que não é, e estamos propensos a isso pois somos seres humanos, podemos colocar nosso sistema imunológico em dia e na melhor posição possível para combater e enfrentar doenças. Todos temos condições de fortalecer nosso sistema imunológico a fim de que ele lute contra as enfermidades que infelizmente temos no mundo de hoje. A escolha e decisão é sua e começa a partir de agora.

Pablo Dávalos