Coluna semanal por Grazi Cavenaghi

publicado em 13/02/2021

Grazi Cavenaghi (Foto: Divulgação)

Hoje você acaba de dizer sim para estar comigo aqui no nosso espaço InspireAção, disse sim para o Jornal A Cidade e disse sim para o conteúdo da nossa coluna.Quantas coisas estão envolvidas no seu sim? E para aonde ele vai lhe levar?Vou aproveitar para agradecer por você nos escolher e estar junto conosco no propósito de: "Um mundo melhor por um eu melhor".Você percebe que só tem duas opções em tudo?- Você quer aquilo para a sua vida;- Você não quer aquilo para a sua vida.Pronto! Simples e didático.A escolha entre o sim ou o não é que leva você à expansão ou à contração.Por exemplo, você está com sua família no carro indo para um agradável almoço de domingo. De repente, uma pessoa “fecha” o seu carro. Você tem duas opções:- Se mantém calmo no seu caminho, em paz, dirigindo e preserva o seu propósito de ter um agradável almoço;- Se irrita, xinga, buzina, acelera em direção à pessoa, fica nervoso, perde o controle e tempo nesta discussão. Aliás, pode até perder a saúde de alguém da sua família se envolvendo em um acidente.Uma escolha mantém você no seu caminho de evolução, e a outra lhe tira dele. Uma leva você ao "seu mais"; a outra ao "seu menos". Uma expande o ser humano que você é, a outra lhe leva “ladeira a baixo”.Essas duas opções estão em tudo, é a dualidade da vida. Escolher entre o que quer ou não quer, define quem é você, para aonde está indo, como está indo e por que está indo. O que você coloca de alimento para o seu corpo, o que você fala, ao que você assiste, o seu futuro e a sua história.Perceber que está em você o começo de tudo, é libertador. Imagine que todos nós temos três pontos que passamos por eles sempre, como um ciclo, que nos faz expandir ou contrair, ser livre ou ficar preso:- Eu: a sua verdade;- O outro: os seus relacionamentos;- O todo: a sua entrega ao mundo.O ciclo começa em você, no seu Eu, e termina em você. Isso é ser adulto, é SER!Sabedoria é fazer as escolhas que o levem para SER você, ser um ser humano melhor.E como nosso foco é progredir, vamos juntos.A natureza é favorável para a evolução do ser humano, quer a sua expansão, prosperidade, felicidade e abundância, quer o “seu mais”, sempre!Logo, percebe nas suas escolhas se elas são verdades para o que você acredita ou são para suprir o seu desejo de agradar, de pertencer, de aparecer. Ou pelo medo de não ter, de não ser importante...Respire e lembre-se que você escolhe “querer para sua vida” ou “não querer para a sua vida”!Simplesmente escolha consciente. É no hoje que você constrói o seu futuro. Espero que você faça cada ciclo para o “seu mais”.Seja honesto com você, com os seus valores e com as suas verdades. Seja você! Sim ou não, eis a questão!Resolva com a voz do seu coração essa questão, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhores, um mundo melhor.Vamos juntos?Porque juntos somos +