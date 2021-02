Coluna semanal por Grazi Cavenaghi

publicado em 06/02/2021

Grazi Cavenaghi (Foto: Divulgação)

Sempre é uma alegria estar com você aqui no nosso espaço InspireAção.Vamos explorar hoje como você conta a sua história. Lembro aqui de um jantar em São Paulo entre amigos, quando cada um de nós relatava a sua trajetória. Eu e outra amiga, nos conhecíamos desde a infância, e assim nos divertimos com fatos e tudo que o caminho nos proporcionou. Eu, naquele momento, não me ouvindo (na maioria das vezes não nos ouvimos), levo uma "bronca" de uma deles: isso não é você! Pare de falar isso! Você é uma mulher forte, vai e muda isso que te contaram e que você repete sobre a sua vida e quem você é.Levei um choque, e hoje, entendo a profundidade desta fala. Paro aqui para agradecer os nossos amigos sinceros e que nos mostram o que não enxergamos. O que ele queria dizer naquele momento é: assuma a sua história e tudo que lhe trouxe até aqui. Integre todas as suas partes, diga sim para a sua vida como ela é. Somente quando entendemos isso a nossa vida flui.A maioria das pessoas passa o tempo dizendo não a vida:- não poderia ter acontecido isso comigo;- os meus pais não me deram o suficiente;- não quero esse trabalho;- não, não e não.Dizer não, acusar, é como "pulsar na morte", é ficar triste, e isso reflete na nossa saúde, nos nossos relacionamentos e no nosso trabalho.Assentir a nossa história nos dá liberdade de assumir o nosso papel no mundo, concordar com tudo e seguir.Claro que não é nos conformar, todo o ser humano pode fazer uma nova história todos os dias. Isso é libertar as falsas identidades e ser a sua essência, a sua verdadeira identidade. Assim você pode narrar a sua história sem julgar, com o amor a tudo que é e que tem, tomando o seu lugar em todos os grupos que pertence.Na vida, a dualidade existe e sempre existirá: o bem e o mal, a luz e a sombra, a noite e o dia, então, integre a essas duas forças e siga com amor.E como nosso foco é progredir, vamos juntos?Dizer sim a vida é ter força para fazer de agora em diante diferente, é sintonizar com a sua verdade, assumir a sua maturidade, o seu papel no mundo. Assim começa uma vida com sentido, de construção diária, com prazer, paz e busca pelo o ser humano ideal que você quer e merece ser.Acolha com compaixão a sua história, o seu lugar, os seus pais , que lhe deram o seu maior bem: a vida. Vida é viver!Então, viva, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhores e um mundo melhor.Vamos juntos?Porque juntos somos +