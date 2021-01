Coluna semanal Dinheiro a dois por Graziele Delgado e Evandro Valereto

publicado em 26/01/2021

Graziele Delgado e Evandro Valereto (Foto: Arquivo Pessoal/ A Cidade)

Bom dia, caro leitor! Como você está? Última semana de janeiro – pelo jeito, 2021 vai voar! E você: está preparado para esse ano? Como estão suas finanças? Todos os nossos artigos do mês de janeiro foram focados na sua organização pessoal – falamos de orçamento, de prioridades, de padrão de vida. E para fechar com chave de ouro, falaremos de uma parte essencial de uma vida em equilíbrio: a Reserva de Emergência.Reserva de Emergência, de paz, fundo de reserva...são muitos nomes para um dinheiro cuja finalidade é ser seu pulmão financeiro. Essa reserva é um dinheiro que você guarda e precisa ser suficiente para pagar sua vida – e de sua família – por alguns meses. Alguns especialistas defendem 3 meses, outros 6 meses e tem até quem defenda uma reserva para 1 ano inteiro. O período da sua reserva dependerá do seu trabalho – se é formalizado ou não – e do nível de segurança que você quer oferecer para sua família.De maneira geral, nós gostamos de trabalhar com um período de SEIS meses para funcionários formalizados e um período de UM ANO para autônomos e empreendedores. Para saber quanto de dinheiro precisa ter na sua reserva, basta multiplicar o seu gasto mensal pelo número de meses do período em que quer ter o dinheiro: multiplique por 6 ou por 12 (no caso da nossa recomendação). Por exemplo, uma família que tem um gasto mensal de R$3 mil, pode ter uma reserva de R$18 mil (para 6 meses) ou de R$36 mil para 1 ano.A função da reserva de emergência é a de manter seus planos, apesar dos imprevistos. Pense naquela viagem que você está planejando para o final do ano: você guarda dinheiro todos os meses com essa finalidade. Agora imagine que, no meio do ano, algo inesperado acontece: seu carro pode quebrar; alguém pode ficar doente; alguém pode te chamar para ser padrinho de casamento; pode acontecer um evento importante para sua vida profissional. A vida é cheia de imprevistos – bons e ruins – e a reserva existe justamente para dar conta desses eventos SEM desequilibrar sua vida financeira. A pandemia veio para nos mostrar que não temos controle de tudo, e quem tinha reservas em 2020, passou por problemas menores.Outra função interessante da reserva de emergência pode ser a de dar fôlego para que você trace novos caminhos na sua vida. Imagine que você ODEIA o seu trabalho e não aguenta mais ir trabalhar nesse lugar. Imagina que incrível poderia ser você se demitir e ir procurar outra coisa, sem se preocupar com as contas dos próximos meses, que estarão garantidas com a sua reserva. Claro, você não vai esperar sua reserva chegar ao fim para procurar outro emprego, mas tem essa garantia até conseguir ajeitar as coisas.Se estamos aqui, hoje, escrevendo essa coluna, é por causa da reserva de emergência. Em 2019 eu fui demitida da escola em que trabalhava, no meio do mês de maio, e àquela altura, não conseguiria outro trabalho: teria que esperar as férias de julho ou o final do ano. Só que tínhamos uma reserva de emergência de 1 ano – isso significava que ter outro emprego não era urgente e necessário. Portanto, essa reserva nos deu condições de ousar abrir nossa própria empresa e redefinir os rumos da nossa vida. Resumindo, a reserva também pode significar uma mudança expressiva na sua vida.Se você ainda não tem sua reserva completa, antes de realizar qualquer outro sonho, foque em completar esse fundo. Você verá que a vida terá um sabor diferente e você será mais livre para tomar suas próprias decisões. Excelente semana!