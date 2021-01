Artigo de Junior Marão

publicado em 02/01/2021

Votuporanga tem por vocação a pujança e o protagonismo regional. Uma cidade que foi construída por gente de bem e que tem no seu povo, guerreiro e batalhador, a sua maior força. Uma cidade que durante a sua a história teve o privilégio de estar sob o comando de bons administradores públicos, prefeitos que deixaram a sua marca e seu legado.Infelizmente, nos últimos quatro anos, a administração municipal se distanciou do seu povo. O diálogo cessou. Consequentemente perdemos o protagonismo a que somos destinados. Agora, é momento de renovarmos as nossas esperanças e com a nova administração construirmos um novo futuro para os cidadãos de Votuporanga.Mais do que qualquer coisa, a população espera bons serviços públicos, ações probas e conquistas inovadoras. E principalmente, espera estar próxima da administração e dos políticos eleitos. É momento de retomar o diálogo com toda a comunidade e unir a cidade novamente para que possamos voltar a crescer e levar esse desenvolvimento para todos os cidadãos.Todo ser humano tem em sua essência, necessidades, desejos e sonhos. Nossa cidade tem alcançado índices bastante satisfatórios em suas avaliações em diversas áreas ao longo dos anos. Por isso, acredito que muitas dessas necessidades foram supridas no decorrer das últimas décadas. Os desejos estão se consolidando nestes últimos tempos. E agora chegou a hora de realizarmos os sonhos novamente. É isso que nos diferencia.Desejo muito sucesso ao novo prefeito, Jorge Seba; ao seu vice, Cabo Valter, e também à equipe de secretários e secretárias, vereadores e vereadoras. Que a nova administração conduza os trabalhos com seriedade, transparência e respeito. Tenho certeza de que darão o seu melhor.Que Deus os ilumine nesta nova jornada. E Feliz Ano Novo a todos votuporanguenses!!