publicado em 07/01/2021

O início do novo ano é para muitos é um momento para planejar ou pensar quais serão as prioridades e realizações para o novo ano. Nesse planejamento, no entanto, é importante tomar cuidado para não cometer erros que comprometam o ano novo que está começando.Veja alguns erros que algumas pessoas cometem e dicas do que pode ser feito para contornar isso.Não refletir sobre suas conquistasMuitas companhias aproveitam o final de ano para revisar o desempenho dos funcionários, mas mesmo se a empresa onde você trabalha não fizer esse tipo de avaliação, é importante pensar nas suas conquistas ao longo do ano.Não estabelecer objetivosÉ preciso pensar nos seus objetivos de longo prazo e os passos que devem ser tomados para conquistá-los. Para ter sucesso, é importante conhecer ou imaginar qual caminho é necessário percorrer.Negligenciaro networkingSeja um contato pessoal ou profissional, é importante manter sua rede de relacionamentos “atualizada”. As conexões são importantes em qualquer situação.Não agradecerPessoas bem-sucedidas nunca esquecem quem as ajudou alcançar os seus objetivos. Reconheça como os outros o ajudaram na carreira ao longo do ano. Faça com que eles saibam que você aprecia os seus esforços.