Coluna semanal Dinheiro a dois por Graziele Delgado e Evandro Valereto

publicado em 05/01/2021

Graziele Delgado e Evandro Valereto (Foto: Arquivo Pessoal/ A Cidade)

Bom dia caro leitor! Primeira terça-feira do ano e hoje estamos aqui para darmos algumas dicas de como você pode fazer do seu 2021 um ano mais próspero e com mais equilíbrio financeiro. A primeira notícia que temos para te dar é: a responsabilidade é 100% SUA. Não é do cosmos, nem do Universo, nem do seu signo e nem mesmo do seu Deus, qualquer que seja sua religião. Isso mesmo, ainda que você seja um religioso, deve se lembrar que Deus não faz a parte que cabe a você – já dizia o ditado que “Deus ajuda quem cedo madruga”. Portanto, saiba que você vai precisar tirar sua bunda do sofá e sair da sua zona de conforto, se quiser realmente ter uma vida mais interessante e com mais realizações.O primeiro passo é colocar tudo no papel: escreva quais são seus sonhos de consumo, desde o mais baratinho e que você considera “bobo” até os mais ousados. Depois, olhe para tudo o que escreveu e classifique cada um deles em: curto, médio e longo prazo. Os de curto prazo serão realizados em 2021, os de médio prazo, dentro de 2 a 3 anos e os de longo prazo, a partir de 5 anos. É claro que, apesar de ser de longo prazo, aquele sonho mais ousado precisa de algumas ações desde agora para acontecer. Por exemplo, se seu sonho é comprar uma casa própria (sem financiamento, pagando à vista), você precisará começar a juntar dinheiro agora, mesmo que demore 10 anos para conseguir. TODOS os sonhos – desde os mais “insignificantes” até os mais caros – precisam entrar no seu radar de realização.Bom, agora que você tem tudo anotado, procure pelos custos de cada um dos seus sonhos: se é uma viagem, faça uma pesquisa na internet sobre as passagens, a estadia, a alimentação, os passeios, enfim – faça uma cotação de quanto custaria cada sonho que você quer realizar. Normalmente, os sonhos mais caros tendem a ser de longo prazo, porque você precisará de mais recursos e, portanto, mais tempo – a não ser que você consiga aumentar muito as receitas da família.Um passo importantíssimo é compartilhar tudo isso com a sua família: a lista de sonhos, os custos de cada um e as possibilidades de realização ainda no ano de 2021. Talvez eles tenham algo a acrescentar ou possam dar ideias para tornar esses sonhos mais viáveis. Você também pode construir sua lista em conjunto com a sua família e deixar seus filhos buscarem pelos custos de alguns deles: é uma ótima oportunidade de ensinar educação financeira, pois eles entenderão o valor das coisas. Trazer a família para essa organização vai fazer com que todos se dediquem a realizar os objetivos – já pensou ver seus filhos apagando todas as luzes e não tomando banhos demorados, apenas para juntar mais dinheiro para a viagem?Ser feliz e ter uma vida financeira em equilíbrio, recheada de realizações de sonhos, é uma escolha diária. É como sempre dizemos por aqui – educação financeira é saber fazer boas escolhas. Nossa última dica – e desejo para 2021 – é que você consiga se desapegar das opiniões alheias e parar de gastar dinheiro apenas por status, com coisas que nem fazer tanto sentido para você. Quer viajar mais? Então viva uma vida mais simples – sem roupas de marcas, sem precisar do carro do ano – e faça suas viagens. Toda escolha é uma renúncia e você só vai conseguir se sentir mais feliz quando parar de agradar aos outros para olhar para si mesmo. Que em 2021 você consiga se livrar dessas amarras e ser mais dono do que servo do seu dinheiro. O “ano novo, vida nova” só acontece se você assim escolher. Feliz 2021.