Coluna semanal Dinheiro a dois por Graziele Delgado e Evandro Valereto

publicado em 19/01/2021

Graziele Delgado e Evandro Valereto (Foto: Arquivo Pessoal/ A Cidade)

Bom dia caro leitor, tudo bem com você? Hoje estamos aqui para falar sobre o principal vilão da sua vida financeira: o cartão de crédito. Ele é um dos motivos do maior endividamento do brasileiro e, se não for utilizado com sabedoria, pode significar o suicídio da sua vida financeira.Você precisa entender que o cartão NÃO é o vilão: o vilão é você, que não sabe utilizar. Costumamos comparar o cartão a um martelo: nas mãos de um carpinteiro, é um excelente instrumento de construção; nas mãos de um assassino, é uma arma. É uma analogia perfeita: o cartão de crédito pode te ajudar a organizar suas finanças e ser um excelente instrumento para esse fim, se usado da forma correta. Então, neste artigo, vamos te dar algumas dicas desse uso adequado.A primeira dica e aquela que deve virar um mandamento sagrado na sua cabeça é: JAMAIS PARCELARÁS A FATURA. Os juros do cartão de crédito são um dos mais altos do mercado e não conseguir pagar a fatura no seu valor integral significa enriquecer seu banco. O pior: esses juros vêm em doses homeopáticas, com valores que você nem se importa: R$30; R$50. Quando olha para o período de um ano inteiro, descobre que pagou absurdos e nem se deu conta.O que nos leva à segunda dica: CONTROLE O VALOR DA FATURA. Não adianta ir passando o cartão e parcelando como se não houvesse amanhã. Aprenda a consumir de forma consciente e tenha um mínimo de paciência para juntar o dinheiro quando quiser comprar algo que não é essencial. Acompanhe a fatura – hoje isso é muito fácil pelo aplicativo do celular – e trave um valor máximo para cada mês. Cuidado para não ter que gastar mais que 90% dos seus ganhos apenas para pagar a fatura: isso representa falta de organização financeira e pode significar seu endividamento.A terceira dica é: aproveite os programas de ponto e não os deixe vencer, ou seja, não os perca. Se seu cartão tem esse tipo de programa de milhagem, pontos, bonificações, descontos, cash back, fique atento para não perder essas oportunidades.O cartão de crédito é um excelente instrumento para concentração dos gastos: você joga suas contas no cartão de crédito e, ao invés de pagar vários boletos ao mês, paga apenas a fatura do cartão. Para fazer isso, sua organização de gastos precisa ser impecável, pois é muito fácil sair do controle. Outro ponto de atenção: você vai passar no seu cartão as despesas que já estão no seu dia-a-dia: conta de energia, celular, internet, supermercado, farmácia, padaria, etc. Se você começar a comprar o que estava fora do planejamento, com certeza vai virar bagunça.Por último, mas não menos importante: OLHE a fatura do seu cartão TODOS os meses. Essa fatura não pode ser uma “caixa preta” do seu dinheiro: “sei que gastei R$1000, mas não sei exatamente aonde”. Esqueça essa ideia. Todos os meses, abra sua fatura e veja quanto gastou em cada coisa, analise tudo o que foi comprado: o que era realmente necessário? O que você pode melhorar para o próximo mês? Quais cuidados você precisa ter daqui pra frente?Se seu nível de organização financeira é o CAOS, ou seja, está tudo bagunçado, nossa dica é que você SUSPENDA o uso do cartão de crédito até conseguir organizar todas as outras despesas essenciais. Já dizia o ditado “longe dos olhos, longe do coração”, porque é melhor evitar a tentação. Proteja-se de si mesmo, afinal, você é seu pior inimigo – e do seu bolso!Que essas dicas possam te ajudar a estabelecer uma relação de amor e cooperação entre você e seu cartão de crédito e que a fatura não seja o motivo das suas noites mal dormidas. Excelente semana caro leitor! E lembre-se: não tem dinheiro, não compra!