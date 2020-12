Coluna semanal por Grazi Cavenaghi

publicado em 28/11/2020

Grazi Cavenaghi (Foto: Divulgação)

Semana passada eu tive uma sensação de cansaço, gripe, e fiz o teste da covid-19. Desde que desconfiei da doença, me isolei para preservar as pessoas do meu convívio.

Confesso que mesmo com os sintomas eu ainda achava que não tinha nada. Tinha até me esquecido de que fazia parte do grupo de risco, pois fiz bariátrica há 16 anos, época em que essa cirurgia era muito agressiva. Quando o resultado saiu positivo, a minha preocupação surgiu muito forte em relação ao outro. Com quem havia tido contato? Minha família também teria?

Sabe quando você só ouvia falar daquilo e agora vive? Aquele caminho que você sabia que existia, mas não tinha passado? O vírus invisível havia chegado aqui. Todos da minha casa testaram positivo.

Foi quando vi que a minha crença, que somos todos únicos e um ao mesmo tempo, que estamos todos conectados, se materializou.

O momento era para parar, respirar e ver o que poderia fazer. Não tem como dizer que me senti confiante, forte e estava tudo bem! Não estava nada bem! Todos nós doentes e isolados. A incerteza do que viria, o medo de transmitir a alguém, o que minha família teria de sintomas, a nossa evolução, tudo isso veio muito forte.

Então, só tinha duas opções: olhar, me lamentar, ficar questionando o que tinha acontecido, e criar um futuro de medo; ou olhar para a doença, aceitar e ver o que poderia fazer para passar da melhor forma possível por esse período, respeitando a orientação dos profissionais da saúde em que confio.

Preferi usar a segunda. É como tudo na nossa vida, ou fico na posição de achar culpados, ou assumo minha posição de responsável e faço o que tem que ser feito. Não temos culpa de nada, mas somos responsáveis por tudo que chega até nós.



O problema é meu, a responsabilidade por passar por ele é minha. Claro que eu tive incertezas, todo o meu planejamento se desfez, chorei, senti medo, dor, oscilações emocionais. O maior desafio parecer ser sempre a aceitação e a compaixão com a gente mesmo. Você concorda?

Ainda estou isolada, e sentido o turbilhão de mudanças que se fizeram. Mas, por que eu estou compartilhando isso com você? Primeiro, porque se você está aqui, você é muito importante para mim e temos uma relação de confiança. Segundo, para trocarmos as nossas experiências e refletirmos sobre a importância de viver o hoje da melhor forma que podemos, com o que temos. É preciso aceitar o presente, integrar o que nos trouxe até aqui e fazer de cada dia o melhor que já tivemos.

E como nosso foco é progredir, vamos juntos?

Quanto de vida, pois tempo é VIDA, estamos perdendo no passado ou no futuro?

Quanto de vida estamos perdendo preocupados com as coisas que não conseguimos mudar e que não temos nem influência para isso?

Problemas existem hoje e sempre existirão. Alguns podemos resolver, outros conviver, e está tudo bem. Como agir com o que está posto e seguir?

Tenha compaixão e amor pelo “seu eu de hoje”. Acolha o seu presente, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhores, um mundo melhor.

Vamos juntos?