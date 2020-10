Coluna semanal Dinheiro a dois por Graziele Delgado e Evandro Valereto

publicado em 27/10/2020

Graziele Delgado e Evandro Valereto (Foto: Arquivo Pessoal/ A Cidade)

Olá querido leitor! Tudo bem com você? Estamos na última semana do mês de outubro, caminhando para o final do ano. Independente do contexto de pandemia, sabemos que todo o movimento de comércio, compra e vendas de mercadorias, continua ocorrendo pela internet. Nunca valorizamos tanto o atendimento e os serviços online como ocorreu no ano de 2020. Também é a partir da próxima semana que as empresas começam a pagar a primeira parcela do 13° salário e algumas até aproveitam essa época para ajustar os salários.Essa época costuma ser a mais linda do ano e em breve teremos luzes de natal espalhadas por toda a cidade e as prateleiras estarão lotadas de panetones. Infelizmente, essa também é a época mais perigosa do ano para suas finanças: pense nos anos anteriores e reflita quantos deles você passou aperto nos primeiros meses do ano para pagar todos os impostos e compras parceladas do natal e da Black Friday. Esse é nosso assunto do artigo: quais cuidados devemos tomar com nosso dinheiro nos dois últimos meses do ano?Bom, vamos começar falando sobre PLANEJAMENTO do começo de 2021: isso pode fazer toda a diferença na sua vida. Todo início de ano temos gastos específicos como seguros, IPVA, IPTU, rematrícula da escola das crianças, material escolar. Se você tem uma profissão regulamentada, também é nos primeiros meses do ano que você precisa efetuar o pagamento da anuidade do seu conselho específico (como OAB, CRM, CRO, etc.) Basicamente, começamos o ano devendo.Agora imagine o seguinte contexto: você não se planejou para todas essas contas. Gastou seu 13° na viagem que não havia planejado, comprou um celular novo – também parcelado – na Black Friday e presenteou toda a família no natal, afinal, você trabalhou o ano inteiro e merece gastar o que quiser no final do ano. Juntemos aqui toda a pressão psicológica que você passou esse ano por causa da pandemia e o quanto ficou com o psicológico abalado. Consequências: você começa o ano de 2021 – aquele que seria incrivelmente melhor que 2020 – devendo, pagando parcelas até o mês de maio. Será mesmo que você merece passar por isso simplesmente para matar suas vontades imediatistas de consumir no natal?Imagine o contrário: você guardou seu 13° e achou melhor não viajar no final do ano, afinal não tinha dinheiro sobrando e estamos no meio de uma pandemia. Também se controlou durante a Black Friday, afinal não estava realmente precisando de nada – nem acessou os sites na data para não cair em tentação. Seu final de ano foi simples, mas com muito amor, em companhia da sua família. É janeiro: seu IPVA foi pago à vista e agora sim, você pode pensar em estratégias para pagar o material escolar das crianças de forma organizada e sem parcelar tantas vezes.Se você tem dívidas, esse também é uma boa época para renegociar e tentar usar o 13° para quitar o amenizar os montantes. Cuidado e planejamento nunca é demais. E não se esqueça: se você está endividado, NÃO FAÇA MAIS DÍVIDAS: esqueça as compras do natal e a viagem em família. Se organize para não ter que passar pela mesma situação no próximo ano: dívidas se tornam uma bola de neve e te fazem ser cada vez mais escravo do cartão de crédito e do trabalho (que você tanto reclama).Ao ler os contextos acima, qual deles te deixou mais confortável? Qual deles te causou uma sensação de tranquilidade? Pois é: já é provado cientificamente o quanto ter uma vida financeira desequilibrada causa danos à sua saúde física e mental. Garanto que todos os anos anteriores você fez a mesma coisa: começou o ano com dívidas e jurou que aquele seria o último. Que tal fazer realmente diferente dessa vez?