Artigo de Alessio Canonice

publicado em 14/10/2020

Alessio Canonice (Foto: Divulgação)

Conforme é do conhecimento de uma boa parte da população brasileira, porque na sua totalidade nem todos estão ligados ao mundo político, além dos que não votam, são milhares de candidatos que postulam o cargo de prefeito municipal e que tenham sucesso os eleitos na condução dessa missão nobre de administrar o erário público em todos os aspectos considerados fundamentais durante a gestão desse campo administrativo.Sentimos que começou desde já a opção de cada eleitor na escolha do seu candidato preferido, tanto ao executivo quanto à câmara, principalmente aquele que reúne melhores condições, notadamente ao cargo de prefeito municipal, como acontecem em todas as eleições municipais em nível Nacional.Estamos sentindo que, em decorrência da fase pandêmica que estamos vivendo, a campanha de cada candidato à câmara e mesmo ao executivo vai acordando aos poucos, tomando dimensão e agora a responsabilidade se concentra em cada eleitor na escolha da pessoa certa e que possa ter êxito na defesa dos interesses da coletividade.Desde os primeiros momentos em que o eleitor irá apertar a tecla da urna eletrônica, surge a oportunidade de consagrar seu voto em prol dos candidatos à câmara e ao executivo, já que ambos serão os representantes do povo, enquanto cabe ao novo prefeito gerir o dinheiro público com todo o esmero e de uma forma salutar.Muitas são as promessas que cada postulante faz se eleito, porém, na prática, nem sempre são realizadas por um motivo ou por outro, mormente por falta de respaldo e apoio dos colegas do legislativo na aprovação das suas ideias sobre este ou aquele projeto, o que é perfeitamente normal em todo o país.Torna-se importante analisar os candidatos à reeleição com base no trabalho desempenhado por cada um, principalmente aquele que tenha feito algo de bom e que tenha despertado a atenção dos munícipes, notadamente no que tange às necessidades prementes de uma cidade, entre elas, melhoria do atendimento à saúde pública, segurança e educação.É de se fazer alusão ao fato de que cabe ao vereador, além de exercer essa função pública, acompanhar as atividades e os atos do executivo da forma com a qual se desenvolvem em todos os aspectos da vida pública, porque em não acontecendo esse interesse por parte do edil, significa que está alheio à condução da máquina administrativa.Faltando pouco mais de um mês para a realização das eleições, percebe-se que a campanha se desenvolve lentamente, principalmente em decorrência do momento pandêmico, onde os candidatos procuram se precaver em matéria de contatos pessoais, onde os cuidados são mais que necessários, porque os contágios da doença não escolhem, seja ele quem for está sujeito a contrair a Covid-19.É certo que a pandemia do coronavírus não passou, mas já começa a dividir a atenção com outro assunto que todos os brasileiros precisam estar atentos: a eleição municipal, inclusive para discutir as políticas de saúde e, nessas condições, os eleitores de todos os municípios do país terão de eleger este ano prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.Para ilustrar o tema eleição nesta temporada de quarentena, a função de um vereador é importante, porque é o que está mais próximo ao eleitor, onde as reivindicações formuladas por ele, eleitor, chegam de uma forma precisa ao edil, mormente no tocante às melhorias de pavimentação, redes de esgoto e saneamentos básicos.Além desse aspecto alusivo ao vereador, este tem como papel fazer leis e fiscalizar o poder executivo, ou seja, as ações que são desenvolvidas, além do fato de estar atendo às obras que estão em andamento e, caso veja algo errado, questionar junto à prefeitura sobre o que está sendo enfocado neste sentido.Torna-se importante dar atenção ao fato de que um pleito realizado nesta fase pandêmica, algumas particularidades devam estar em evidência, o que envolve a maneira de como são realizadas as campanhas e comícios da forma com a qual vêm sendo realizados ao longo de muitos anos, porém, com algumas evoluções, eliminando alguns hábitos antigos, os mais ferrenhos.A exemplo das eleições presidenciais de 2.018, torna-se imprescindível que a população esteja atenta e preparada no que se refere ao fluxo de informações no âmbito digital como acontece com as chamadas “fake news”.É importante que os valores democráticos sejam assegurados, proporcionando o direito de liberdade de expressão, garantido pela própria Constituição Federal.