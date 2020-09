Coluna semanal por Grazi Cavenaghi

publicado em 26/09/2020

Grazi Cavenaghi (Foto: Divulgação)

Olá querido leitor, é sempre uma alegria recebê-lo aqui no espaço InspireAção, nesse canal tão importante de comunicação. Aliás, alegria dupla, pois João Carlos é a maior referência no Noroeste Paulista na área, e tenho um orgulho imenso do convite feito pelo querido Fabinho, o seu filho, que foi meu aluno, cliente e hoje é um grande amigo. Tenho certeza que esse herdeiro fará o legado do grupo A Cidade fluir cada vez mais, de forma leve e forte ao mesmo tempo. Com toda a sua inteligência, experiência, respeito aos que vieram primeiro e vivência que esse “garoto” tem, o “céu é o limite”.Fico feliz em ter na minha história, alunos tão brilhantes. Esse é um dos pontos que mais me orgulho na minha carreira, ter alunos que hoje são clientes e amigos. Outro dia, em uma visita a um escritório de uma grande empresa da nossa cidade, vem correndo uma linda garota me abraçar, era a Carol, foi minha aluna e “brigava” todos os dias comigo, veio me agradecer! Que alegria! Aqui fica um aprendizado para nós professores e pais, o BOM, não é o bonzinho! Então, isso me dá a certeza que posso encher o meu coração de amor por todos os alunos que me permitiram fazer parte da sua história e que carinhosamente fazem parte da minha. AMO TODOS VOCÊS e AGRADEÇO por tudo que me ensinaram, sei que não acertei em tudo, mas fiz a melhor entrega que pude com o que eu tinha na época.Por isso a profissão do professor é uma das mais belas e mais importantes que existem. Se você é professor e está aqui comigo, acredite, você é incrível! Orgulhe-se da sua posição e faça o seu melhor. Nós somos a ponte para um país melhor, ou se você preferir, somos o único caminho para isso! Eu gostaria de ter enxergado com clareza, enquanto estava em sala de aula, a grandiosidade de um professor. Professor se conheça, se cuide, você é a “maior empresa”do nosso Brasil!Em ritmo de agradecimento e honra hoje, vou aproveitar para agradecer à uma grande mulher, com a qual eu aprendi muito, e que ancora esse grupo A Cidade, com toda a sua força: vendendo, cuidando, trazendo toda a amorosidade que o feminino tem, a mulher do João e mamãe do Fábio, a dona Neusa! Eu e ela temos uma relação de amizade de mais de 25 anos. Acredito que ela não saiba, mas foi uma mentoras que tive no meu caminho.Eu trabalhei no Magazine Luiza, de 1996 até ele fechar as portas na nossa cidade, por uma estratégia de marketing, para ser reaberto depois. Penso que você se lembra das Lojas Eletrônicas Luiza. Era um modelo inovador, uma loja com dois caixas e sete computadores. Na época, eu comprava propaganda do jornal e quem nos atendia era a Neusa. Como aprendi com aquela troca! Agradeço por ter me ensinado tanto. No modelo de negócios do ML naquela época, todos os funcionários faziam “de tudo”. De responder pelo gerente e, ao mesmo tempo cuidar da limpeza da loja, distribuir panfletos na rua, decidir onde usar a verba mensal, de realmente administrar a loja no todo. Tudo era transparente. Sabíamos o quanto estávamos gerando de lucro, o quanto cada produto tinha de margem, o que nos dava capacidade de negociação, aliás, tudo estava em nossas mãos, por isso a decisão da equipe em assumir serviços que poderiam ser terceirizados, para poupar a verba para outros investimentos. Aqui, aproveito para agradecer à essa empresa, onde aprendi o que é uma cultura organizacional de verdade! Onde aprendi que resultados são gerados de pessoas para pessoas. Bom, na época éramos a loja VT 51, e o grupo não tinha 100 lojas. Hoje, são mais de 1000. Suponho que isso comprova a importância da cultura com foco em pessoas e resultados.Mas, eu estava agradecendo à Neusa, que foi primeiro, minha cliente na Malu Tecidos. Aqui mais uma honra e muito aprendizado com as minhas queridas “baianas arretadas”, Lurdinha e Agnalda. Grandes mulheres que mudaram a história de toda a família se tornando empresárias! Vocês são parte do alicerce da minha carreira, agradeço demais. Vocês são incríveis!E como nosso foco é progredir, vamos juntos?Agradeço por você estar comigo aqui. Agradecer é um dos melhores remédios da nossa vida. Somos únicos e um, ao mesmo tempo, e só crescemos na troca.Escolha alguém que fez parte da sua carreira para agradecer. Eu já vou agradecer ao time desse jornal em nome do Daniel, que recebe com tanto carinho a nossa coluna toda semana.Aproveite e agradeça, pois, queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhores, um Mundo Melhor.Vamos juntos?Porque juntos somos +