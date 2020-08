Artigo de Manuel Ruiz Filho

publicado em 26/08/2020

Manuel Ruiz Filho (Foto: Divulgação)

Discutir sobre a volta das aulas presenciais é preciso fazer com quem tem 40 anos de experiência no ensino superior e 54 anos no ensino fundamental. Lendo este matutino verifiquei que 92,5% dos pais não querem retorno do ensino presencial. Eu e minha esposa temos esse legado de conhecer a evolução do aprendizado das crianças e dos jovens por muito tempo. Nós sabemos e podemos opinar sobre esse assunto com conhecimento de causa. Recado aos que somaram o percentual de 7,5%: parabéns aos senhores. Muita gente não sabe ainda e pelo que sinto nunca vão saber, a qualidade de aula assimilada por aluno no sistema vídeo aula. É uma enganação de aprendizagem. Os professores brincam de ensinar (alguns não) e os alunos brincam de aprender (alguns não). Tenho pena dessa geração que é obrigada a aceitar esse tipo de ensino. Mais pena tenho ainda quando esses jovens forem adentrar o mercado de trabalho. Neste país é mais prático escravizar o povo com medidas inconsistentes do que procurar uma solução saudável e inteligente. Adaptar as salas de aulas no aspecto físico e no aspecto de horário, ninguém se preocupou fazer. De conhecimento adquirido temos o suficiente para opinar, por isso estamos nos propondo a isso. Os governantes querem a qualquer custo escravizar a população. O pior, a população aceita as regras do jogo sem procurar saber das consequências. Os pais vendo seus filhos nos celulares e computadores imaginam que estão assimilando algum aprendizado. Mentira isso. Estão gastando o tempo. Fazendo provas por correspondência, sem policiamento do que aprendeu. Fazendo cópias, nada mais que isso. Presenciei uma cena de uma criança de 6 anos jogando o lápis no chão por seis vezes para tirar de foco o que a professora estava dizendo. Lecionei no EAD por imposição de uma Faculdade quatro disciplinas. Tenho os CDs gravados comigo para quem quiser ver, mas os alunos não assimilam os conteúdos como é necessário. Esse sistema de aulas favorece escolas porque gastam menos. Fazendo um preço menor que o ensino presencial os alunos pensam que obtêm vantagem nesse aspecto. Pura mentira. Enganação. Se tiver dúvida, venha ‘discutir’ comigo, eu tenho argumentos dos dois tipos de ensino. As aulas EAD, on-line ou vídeo aulas, como queiram, só funcionam em países que têm uma cultura séria como é o caso da Alemanha e do Japão. Não adianta os pais quererem transferir para a escola a educação dos seus filhos. A escola não pode fazer isso e também não sabe fazer. Por isso eu recomendo, faça um exame de consciência para ver se seus filhos serão no futuro bons profissionais e consequentemente absorvidos pelo mercado cada vez mais exigente.