Coluna semanal por Grazi Cavenaghi

publicado em 22/08/2020

Grazi Cavenaghi (Foto: Divulgação)

Seja bem-vindo! É sempre muito bom ter você aqui toda semana.Temos discutido muito sobre essa nova realidade posta e quais são as habilidades do novo líder, e é sobre isso que falaremos hoje.Se voltarmos na história e nos conceitos liderança pelas teorias da administração, perceberemos que eles eram totalmente técnicos e mecanicistas. Peter Drucker, considerado um dos mais importantes estudiosos da área, foi o primeiro a falar de legado. Ele dizia que as pessoas são a base, e que o líder deveria ser fiel aos seus valores, a si mesmo, e ser exemplo.Para isso, sabemos que o líder precisa agir com autoridade e não com poder.Quando o líder impõe poder, as pessoas fazem porque ele manda, porque tem medo, porque o “chefe” quer. Isso é uma prisão e um campo de infelicidade.Quando o líder tem autoridade, ele deixa que as pessoas façam por conta própria, com autonomia. Isso acontece naturalmente, porque acreditam na sua liderança. Na liderança por autoridade o líder se liberta e liberta o outro, tem coragem de dirigir o mostrar o caminho, e também de mostrar as suas vulnerabilidades e se deixar conduzir quando necessário. Então acontece uma dança, a dança da verdade, da felicidade e do que faz o sangue fluir: dos resultados saudáveis! Da vida!Para isso, é necessário o líder ser inteiro, ser servidor, influenciar, com foco nos resultados e nas pessoas.Trago aqui para nossa reflexão alguns pontos comuns de líderes com autoridade verdadeira, com nobreza de coração, tão importantes no nosso hoje:- tem amor pelo que fazem;- são pontes e não muros;- têm a mentalidade aberta e de crescimento;- têm preocupação genuína com as pessoas;- são ambiciosos em serem excelente, ou seja, fazem o seu melhor e estimulam o melhor do outro;- incluem os stakeholders;- geram resultados com o time;- são humildes e resilientes;- pensam sempre em gerar o bem, são bons;- são claros e geram segurança;- são exemplo;- se permitem “serem humanos”.E como nosso foco é progredir, vamos juntos?Você pode refletir sobre sua forma de liderar: você tem poder ou autoridade?A liderança do hoje pede por conexões verdadeiras, por transparência, por humanidade.Já dizia o Peter Drucker “Não tente ser outra pessoa. A liderança é a conquista da confiança.”Aproveite a semana para se perceber, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhores, um Mundo Melhor.Vamos juntos?Porque juntos somos +