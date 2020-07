Coluna semanal Dinheiro a dois por Graziele Delgado e Evandro Valereto

publicado em 21/07/2020

Foto: Arquivo Pessoal/ A Cidade

Bom dia caro leitor! Como vai você? Bom, o assunto dessa semana é algo que vem tomando espaço e tem sido dúvida das pessoas desde a reforma da previdência, quando muita gente percebeu que poderia ser um mau negócio depender do INSS e do sistema governamental para viver a fase mais esperada da vida: a aposentadoria.Muita gente nos pergunta qual é o melhor investimento que existe para aposentadoria e a resposta é: depende. O melhor investimento é aquele que se encaixa perfeitamente na sua necessidade e no seu planejamento. Por isso, antes de pensar em qualquer tipo de investimento você precisa fazer uma análise da sua realidade: qual é a sua necessidade e da sua família? Daquilo que você já construiu, o que está desprotegido? Quais são os sonhos que você e sua família querem realizar no decorrer da vida? O autoconhecimento é o primeiro passo para decidir sua vida financeira: tanto a forma como você gasta seu dinheiro quanto suas escolhas de investimentos.Vamos começar falando do seguro de vida. Muita gente fica em dúvida se contrata ou não e se é realmente necessário. Entenda que você contrata um seguro para proteger sua família dos imprevistos da vida, como um acidente de trabalho que te obriga a parar de trabalhar ou até mesmo a morte. Como diz Gustavo Cerbasi, você contrata um seguro esperando não precisar utilizá-lo e quanto menos você precisa dele, melhor. Então pense a respeito da sua família: você é o principal provedor da sua casa? E se algo acontecer com você, como vai ficar sua família, eles terão condições de se virarem? São as respostas dessas perguntas que vão te guiar para a contratação de um seguro ou não.Se você se preocupa com a aposentadoria e não tem tempo ou disposição para aprender sobre investimentos em bolsas de valores, etc., você pode recorrer a um fundo de previdência. Entenda que PLANO de previdência é quando você se reúne com o corretor e vocês conversam sobre a estratégia: quanto você vai alocar todos os meses; qual o montante você vai sacar; o regime de tributação mais adequado às suas necessidades. Quando você já sabe essas informações, você precisa procurar por um FUNDO de previdência.O ideal, pensando em aposentadoria, é que você escolha um fundo de previdência de caráter moderado ou agressivo. Um fundo conservador não tem o mesmo rendimento e o gestor do fundo vai garantir que ao final do processo, o resultado seja aquele que foi contratado. No geral, os fundos reduzem o custo tributário, aumentam os rendimentos e evitam problemas de sucessão, já que, em caso de morte, existe menos burocracia para que seus herdeiros resgatem o dinheiro (ele sequer entra no inventário).Mas tome cuidado com os fundos de previdência oferecidos pelos bancos comerciais: eles tendem a ser mais caros, render menos e são oferecidos de acordo com a conveniência do banco. É melhor sempre procurar por profissionais especializados em previdência e seguros e por bancos de investimentos, que entendem mais sobre o assunto. É importante salientar que esse não é o único caminho para a construção da sua aposentadoria. O que vai determinar suas escolhas de investimento são suas necessidades e sua disposição em aprender mais e mais sobre o assunto.