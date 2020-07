Coluna semanal Dinheiro a dois por Graziele Delgado e Evandro Valereto

publicado em 14/07/2020

Graziele Delgado e Evandro Valereto (Foto: Arquivo Pessoal/ A Cidade)

Bom dia leitor! Como vai você? O artigo dessa semana é baseado em uma das perguntas que mais recebemos na nossa rotina de educadores financeiros: qual é o melhor investimento que existe?A primeira coisa que precisamos te dizer é que essa resposta não existe. Pelo menos, não desse jeito. Você precisa entender que investir significa multiplicar: é mais do que poupar seu dinheiro e deixá-lo alocado em algum lugar em que ele só perde valor, como no colchão da sua casa ou na poupança (de qualquer banco). Investir é fazer com que esse montante sempre aumente de maneira significativa, todos os anos.Existem muitos meios de multiplicar seu dinheiro e todos esses caminhos vão exigir de você CONHECIMENTO sobre o que você está fazendo. O melhor investimento de todos não existe porque depende de muitos fatores: qual seu objetivo para esse dinheiro? Ele faz parte do seu futuro, da sua aposentadoria? Você está guardando para uma viagem internacional daqui a 3 anos? Você quer fazer um curso de pós-graduação? Você está acumulando para a faculdade do seu filho? Para cada objetivo que você tenha e dependendo do tempo que esse dinheiro poderá ficar investido, existe uma alternativa diferente.O que vai te levar a escolher melhor o seu investimento é o conhecimento que você tem sobre ele ou esse mundo. Ainda que você contrate um analista de investimentos que possa te ajudar, NINGUÉM cuidará do seu dinheiro e dos seus interesses melhor do que você mesmo, então o mais sensato é que você acompanhe o trabalho desses profissionais de perto e busque entender e participar de todas as tomadas de decisões.Se você nunca estudou ou leu nada sobre o mundo dos investimentos, é um bom começo saber o que NÃO é investimento, para que você não erre: consórcios, título de capitalização; poupança; apartamentos em resorts; loterias; pirâmides financeiras. Nada dessas coisas é capaz de multiplicar o seu dinheiro verdadeiramente e fazer seu patrimônio crescer. Fuja de investimentos oferecidos por instituições bancárias como consórcios e títulos de capitalização: essas operações servem para que o banco pague por todas as suas próprias operações e enriqueça cada vez mais.O último conselho é sobre pirâmides financeiras: o maior investidor da história, Warren Buffett, conseguiu uma rentabilidade máxima de 20% ao ano. Isso significa algo em torno de 2% ao mês (no máximo). Sim, o maior investidor da história do mundo, com conhecimentos infinitos e incontestáveis sobre investimentos, conseguiu uma rentabilidade máxima de 2% ao mês. Aí vai você, ganancioso e com pressa de enriquecer e acredita na lenda de que é possível ganhar 3% ao dia ou dobrar o capital investido em três meses, naquele esquema que seu amigo te apresentou. ACORDA: isso NÃO existe.No mundo dos investimentos, desconfie de qualquer pessoa que esteja te chamando para participar de esquemas e cujo perfil do instagram esteja cheio de carros importados e viagens internacionais. Isso NÃO existe e a chance de você nunca mais ver a cor do seu dinheiro é muito alta. Ostentar uma vida dos sonhos na internet faz parte dessa vitrine para capturar o seu dinheiro e te convencer de que seja algo bom. Enriquecer e realizar sonhos dá trabalho: precisa de paciência, persistência e disciplina. Qualquer “investidor” que te prometa algo muito simples ou muito fácil, com rentabilidades altas demais, está prometendo coisas que JAMAIS poderá cumprir. Cuide bem do dinheiro que você consegue poupar.