publicado em 23/07/2020

Qualquer profissional há de concordar que o ambiente corporativo, em sua maioria, é formado por um grande conjunto de situações ou pessoas estressantes.Se o estresse nada mais é que uma resposta do organismo quando o indivíduo se sente ameaçado ou sob pressão, um ambiente de trabalho muito competitivo, hostil ou de muita pressão é um prato cheio para que o profissional sofra desse mal e tenha seu rendimento e motivação prejudicados.Veja os motivos mais comuns de estresse no trabalho e como lidar com eles. Confira!Como lidar: Para quem está se sentindo sobrecarregado, a dica é melhorar a organização de suas tarefas. Fazer uma lista do que precisa fazer, por ordem de relevância e prioridade é uma boa saída.Outra alternativa é conversar com o líder direto, para organizar o dia a dia e discutir o melhor formato de trabalho. Paralelo a isso, no período da manhã e à tarde, é importante reservar um tempo entre 10 ou 15 minutos para tomar um café e descansar um pouco a mente.Como lidar:Apesar da pressão, o profissional precisa entender qual seu papel na entrega dos resultados e tentar equilibrar a vida profissional co a pessoal, não deixando que essas cobranças prejudiquem sua saúde. Não levar trabalho para casa também é importante – é necessário descansar a mente e corpo.Como lidar: O auto-gerenciamento é importante para aprender a lidar com as frustrações na vida pessoal e profissional, além disso, é essencial utilizar cada momento como aprendizado e criar planos de ação para situações futuras.E caso isso esteja atrapalhando o rendimento ou até mesmo influenciando de forma negativa fora do trabalho, é aconselhável conversar com familiares e amigos, ou até mesmo, procurar ajuda profissional.Falta de comunicação Como lidar: Para vencer esse problema é necessário estabelecer uma relação de confiança dentro da empresa, além de conversar de forma transparente com superiores, pares e colegas de trabalho. Pedir um feedback periódico para o gestor, caso isso não ocorra, também é extremamente positivo.Como lidar: É importante trabalhar a empatia, aprender a escutar, entender que cada pessoa é diferente e aproveitar isso de forma positiva.Ao tentar pôr em prática essas dicas de como diminuir o estresse no trabalho você terá grandes chances de obter uma rotina profissional mais saudável.