Por Graziele Delgado e Evandro Valereto

publicado em 26/11/2019

Você conhece alguém que reclama de tudo e de todos? Pessoas que reclamam que não têm oportunidades melhores; que o chefe não reconhece seus esforços; que a família não percebe sua dedicação; que Deus não está ajudando a realizar seus sonhos; que os políticos são os culpados por todos os problemas da sociedade?Pois é, caro leitor. Essa pessoa que você conhece (ou pode ser você mesmo) que reclama de tudo está, verdade, transferindo a culpa das suas frustrações para terceiros. É exatamente sobre isso que queremos discutir hoje: a importância da autorresponsabilidade na sua vida financeira.Cerca de 65% dos brasileiros estão endividados. A principal desculpa: “se eu ganhasse mais, eu estaria melhor...ganho muito pouco!”. É o típico caso de falta de autorresponsabilidade. Pode acreditar: esse pensamento não tem classe social e assola desde famílias realmente pobres até aquelas que tem uma renda mensal gigantesca. Por quê? Transferência de culpa. Acontece que dói reconhecer que você comete erros financeiros graves e não tem o menor controle sobre você mesmo, então é mais fácil transferir a culpa para a sua renda insuficiente do que assumir as rédeas da sua vida.Mas vale a reflexão: você está endividado; entra no cheque especial constantemente; tem insônia e gastrite todo começo de mês, quando tem que pagar suas contas. O dinheiro não foi suficiente para pagar a fatura do cartão de crédito. De quem é a culpa? É SUA! Sim, caro leitor, você precisa se responsabilizar pelas péssimas escolhas que você tem feito em relação ao seu dinheiro, ao invés de viver como se nada estivesse acontecendo.E adivinha quem tem o poder de mudar essa realidade? VOCÊ, caro leitor. Pare de viver em negação como se estivesse tudo bem. Pare de culpar os outros pelos seus insucessos. A notícia boa é que a autorresponsabilidade pode ser treinada. A partir do momento que você começar a se responsabilizar por tudo o que acontece na sua vida, você passará a ter mais controle sobre ela, e isso inclui as suas finanças.E como adquirir a autorresponsabilidade? Bom, o primeiro passo é reconhecer que seus problemas são SEUS e só você pode resolvê-los. A partir disso, você deve exercitar a sua consciência: ao invés de olhar para o problema e buscar culpados, foque nas soluções. Ao invés de pensar: “Eu estaria melhor se ganhasse mais dinheiro”, pense: “no que EU deveria gastar menos para não entrar no cheque especial?”; “como EU posso controlar meus gastos?”. É melhor buscar ajuda, caso não consiga se organizar sozinho, mas reconhecer a sua responsabilidade sobre sua vida financeira é um importante passo para a mudança.