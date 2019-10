Nasser Gorayb

publicado em 10/10/2019

Não podemos fugir da realidade. O ambiente de negócios não está nada bom. Os comerciantes estão preocupados e o povo está com muito pouco “dindin” no bolso, não conseguem consumir a contento. Havia uma esperança que esse novo governo procurasse animar a movimentação comercial, porém, passados vários meses de sua posse não se vislumbra como isso pode acontecer. Nada contra algumas atitudes da equipe que está no comando da nação, pois, já era hora de se aplicar austeridade nos gastos públicos e, também, deixar de enganar a população com medidas fáceis que arrasam futuros. Estamos, hoje, pagando contas de grandes erros do passado e tudo isso porque os que estavam no poder não queriam se ver mal com os eleitores para que pudessem se reeleger. Para que alguns não fiquem tristes, quando falo de passado não me refiro ao recente dos últimos vinte anos, talvez devêssemos voltar umas seis ou sete décadas e poderemos verificar que houve muito populismo.

E vejam bem, não podemos fugir da realidade mas podemos acreditar que algum dia as coisas melhorem.

Nem que se passem muitos anos, afinal o futuro é preparado com antecipação, basta ver o exemplo da China, poderá aparecer um Congresso com pessoas corajosas votando o fim das reeleições. Nem que no futuro do futuro apareça outro Congresso que entenda serem necessárias reeleições, dependendo do entendimento da época. Cada época é uma época, os costumes e as necessidades mudam e a legislação precisa ser adaptada ao momento.

Muitas vezes um país, um estado ou um município necessitam de determinadas Leis. Se os executivos ou os legislativos ficarem com medo de não se reelegerem deixam de votar e colocam suas populações em dificuldades. Portanto, pensa o articulista, um país como Brasil que vem lutando para fixar uma democracia que responda aos anseios da época, torna-se necessário impor limites aos mandatos, no caso, acabando com as reeleições. Pode ser que alguma coisa parecida com isso dificulte a vida pública de alguns políticos que correspondem positivamente aos seus mandatos, políticos sérios e probos, eles existem. Também, uma quarentena seria interessante para que o cidadão volte para alguma disputa. Talvez, assim, acabariam algumas legislações perniciosas e as administrações pudessem fluir melhor. Mas, tudo isso somente poderá acontecer no futuro e, logico, dependendo do comportamento das tais redes sociais. Sabe-se lá como vai ficar essa situação daqui alguns anos.

Já no próximo ano teremos as eleições municipais e nenhuma reforma política foi feita, os donos de partidos vão continuar determinando quem será candidato e ao povo caberá engolir a “bucha” garganta abaixo. Se alguns candidatos forem pessoas de bem vão sofrer muito, pois, como estão hoje as redes sociais vai ter de ler e ouvir muita “abobrinha”. Que todos torçamos para que isto não aconteça, afinal na maioria das cidades as pessoas se conhecem e a animosidade não pode prevalecer.