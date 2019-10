Por Lui Henrique Oliveira

publicado em 29/10/2019

O estágio supervisionado talvez seja considerado pelos discentes uma das etapas mais difíceis dos cursos de licenciatura. Frases como “o estágio realmente é necessário”, “já tenho uma licenciatura sou obrigado a fazer o estágio”, ”não tenho tempo para fazer estágio” e principalmente “ qual a importância do estágio para o meu curso” acaba virando rotina na vida dos coordenadores e supervisores de estágios.

Acredito que muitos alunos não tenham realmente noção do quão importante seja a prática do estágio supervisionado para um curso de licenciatura, o estágio nada mais é que um ato educativo escolar que deve proporcionar ao aluno ensino e capacitação profissional direcionada. O principal objetivo do estágio não é apenas a obtenção de nota, mas sim fazer com que o educando saiba unir a teoria com a prática.

O fato de o estágio ser supervisionado por um docente o torna um treinamento, uma forma de profissionalização, na qual o estudante vivenciará o que tem aprendido na Faculdade, pois passa a perceber como os conteúdos aprendidos podem ser úteis na prática e como podem ajudar a eliminar as falhas existentes. É uma ferramenta que pode fazer a diferença para aqueles que desejam lecionar e que têm o poder de mudar a lamentável realidade da educação brasileira até então observada.

Durante a realização do meu estágio pude identificar alguns benefícios, o estágio me permitiu a troca de novos conceitos e estratégias apreendidos através da vivência diária, também a construção de uma rede de contatos com pessoas influentes do meio, tais como professores da sala de aula, gestores e até mesmo coordenadores. Para mim, a prática, a dedicação e a disciplina durante o período de estágio agregaram valor e conhecimento a minha carreira profissional.