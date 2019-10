Coluna Dinheiro à Dois por Graziele Delgado e Evandro Valereto

publicado em 15/10/2019

Graziele Delgado e Evandro Valereto (Foto: Divulgação)

Você sabia que 61% dos brasileiros não aproveitam a vida como gostariam porque não sabem organizar suas finanças? Isso inclui a não-realização de sonhos. Muitos deles ficam só no mundo da imaginação e nunca se tornaram realidade. Muitos, sequer sabem quanto custa cada um dos seus sonhos. Viver uma vida sem realizações se torna frustrante e desanimadora. Mas como fazer essa mágica, de transformar um sonho em realidade?Primeiro, seu sonho tem que virar uma meta. Ou seja, ele deve sair da sua cabeça e ir para o papel. Uma meta deve ter cinco características:· Se específica: Você tem que saber exatamente o que você quer; aonde você quer chegar;· Ser mensurável: você precisa ter formas de medir como está seu progresso – se está próximo, longe, quanto ou o que ainda faltam;· Ser atingível: ela tem que ser ousada, mas possível;· Ser relevante: você deve saber exatamente porque atingir essa meta é tão importante para você;· Ter prazo: ela tem que ter tempo determinado para se tornar realidade.Portanto, o que você precisa fazer no primeiro passo é escrever seu sonho com essas características, por exemplo: “Quero conhecer Nova York, nos Estados Unidos (específica), dentro de 3 anos (prazo), com a viagem totalmente paga à vista, pois irei juntar o dinheiro necessário nesse tempo. Isso é importante para mim porque me fará conhecer um lugar que sempre assisti em filmes e a ter contato com uma nova cultura”. Pronto, seu sonho está escrito na forma de uma meta. E agora?Vamos fazer o planejamento. Você precisa descobrir quanto custará sua viagem, desde o menor até o maior custo: passagens; hospedagem; alimentação (inclusive no aeroporto); passeios; transporte; roupas que pretende comprar para a viagem; passaporte; visto; mala; etc. TODOS os custos incluídos na sua viagem devem estar no papel. Você pode utilizar a internet para pesquisar o que você não conhece. E não se esqueça: se você fizer o levantamento em dólar, deverá multiplicar pelo valor do real. Uma dica é sempre puxar os valores para cima, assim você terá uma meta de gastos um pouco maior, caso algo não saia como o previsto.Sabendo o custo total do seu sonho e, segundo o prazo estipulado, que neste caso, foi de 3 anos, agora transforme em meses (36 meses) e faça o cálculo de quanto você deve economizar todos os meses até lá. Por exemplo, se o custo total foi R$10 mil, isso significa que você precisa poupar cerca de R$280,00. Agora você coloca o boleto “sonho NY” no seu orçamento. JAMAIS deixe de pagar o boleto do sonho e leve seu planejamento a sério. Sonhos podem se tornar realidade com planejamento financeiro e disciplina.