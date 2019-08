A Cidade estreia nesta terça-feira coluna sobre Educação Financeira com os especialistas Graziele Delgado e Evandro Valereto

publicado em 06/08/2019

Evandro Valereto e Graziele Delgado

Por Graziele Delgado e Evandro ValeretoOlá, tudo bem? Nós somos Grazi (27 anos) e Evandro (29 anos), casados há quase seis anos, e estamos aqui para te contar a nossa história e te inspirar a ser mais feliz. Somos um casal comum, com sonhos e objetivos compartilhados, e somos fundadores da Happy Money – Soluções Financeiras: uma empresa que se preocupa com a sua qualidade de vida e busca impactá-la por meio da educação financeira. Mas como isso é possível?Bom, quando nos casamos tínhamos um sonho: ir morar no Canadá. Por quê? Faltava um pouco de perspectiva quanto ao futuro das nossas profissões: professora de matemática e farmacêutico. Porém, esse era o tipo de sonho considerado “caro” e teríamos que juntar muita grana para conseguir concretizá-lo, o que provavelmente demoraria anos. Tal situação nos levou a ter contato com a educação financeira, pois precisávamos descobrir meios de multiplicar o pouco dinheiro que conseguíamos guardar.Tínhamos um perfil consumista com um pouco de bom senso: não tínhamos dívidas, mas existia uma grande dificuldade para fazer sobrar dinheiro. A partir da educação financeira que adquirimos, principalmente sobre a organização e o planejamento, começamos a modificar o nosso dia a dia e, consequentemente, nossa qualidade de vida melhorou e passamos a ser mais felizes.Então: o que falta na sua rotina para que você seja mais feliz? Mais viagens? Mais momentos com a família e os amigos? Ter um carro mais confortável? Morar em um bairro melhor? Nós não sabemos quais os seus sonhos, mas a nossa vida começou a melhorar muito quando colocamos os nossos no papel e buscamos realizá-los. Com organização, planejamento financeiro, escolhas mais conscientes e zelo com nosso dinheiro, um recurso tão difícil de conseguir.E como nós sabemos que a educação financeira realmente nos permite viver melhor? Porque com o tempo, nós observamos o quanto nossa vida era mais leve ao compará-la com as dos nossos amigos. Não ter problemas financeiros (e isso não significa ganhar muito dinheiro) nos permite não ter conflitos familiares, crises de ansiedade ou insônia e todos os problemas de caráter psicológico e emocional que eles desencadeiam. Isso nos possibilita viver uma vida mais feliz e com qualidade de tempo para criar boas lembranças com nossos amigos e familiares. E quanto ao Canadá? Em breve nós te contamos!É por isso que estaremos aqui todas as terças-feiras, na coluna Dinheiro à Dois: para te dar dicas de como você também pode ser mais feliz, a partir da educação financeira. Seja bem-vindo!