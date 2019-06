André Castro

publicado em 09/06/2019

Chegamos à metade do ano de 2019 e, infelizmente, tenho certeza que nem todas as pessoas conseguiram alcançar as metas estabelecidas no de fim de ano durante o réveillon. Embora seja comum isso acontecer, é importante tentar alcançar o máximo de metas previstas, afinal, estamos constantemente em busca de evolução.

A elaboração dessas metas foi feita há meses atrás, mas algo que pode dificultar o cumprimento delas é falta do planejamento necessário para cada proposta. O ideal seria começar o ano já tentando entender quais seriam os passos para colocar essas resoluções em prática. Seguindo um plano, a falha é menos provável. Claro que muitas vezes temos percalços, coisas fora do nosso domínio que acabam interferindo no processo. Nesse caso, é preciso analisar e em seguida superá-las. O ideal é traçar novas rotas para que os planos saiam como programado.

Geralmente, quando falhamos ao tentar alcançar um objetivo, é muito comum tentar encontrar uma pessoa para responsabilizar. Ao invés de seguir essa linha, tente refletir sobre quais foram os erros que levaram ao não atingimento da sua meta e quais seriam os procedimentos a partir de agora para que você chegue onde quer chegar.

Quando há muitas metas a serem cumpridas, é importante pensar em prioridades. Existe, de modo geral, uma tendência em não focar em nada quando você possui muitos objetivos. Isso acontece em diversos setores da vida, como no pessoal, profissional e acadêmico também.

Pense em quais são os pontos que já foram aprimorados nesses primeiros meses, quais foram as lições que esse ano lhe trouxe e como esses ensinamentos podem te ajudar a conquistar o que você inseriu como meta em 2018. É bem possível que algumas coisas já tenham sido colocadas em prática no começo do ano e algumas delas já devem ter evoluído de alguma maneira. Leve esses planos como prioridades e foque em coisas que são possíveis de concluir, do contrário serão apenas frustrações, e é extremamente difícil levar uma frustração adiante. Quando isso acontece tendemos a parar de explorar as opções e, por consequência, podemos não enxergar uma solução mais simples para os problemas que encontramos no caminho.

É essencial entender a importância de alcançar objetivos, pois são os que nos elevam ao próximo passo. Esquecer ou deixar pra lá seria apenas outra razão para ficar desmotivado, por isso é ideal ser realista com as metas que você estabelece e procurar meios para atingi-las.

Portanto fique atento se você está alcançando ou ao menos se aproximando das metas estabelecidas e não tenha medo de alterar a rota caso seja necessário.

Vá em frente e sucesso!