Grazi Cavenaghi

publicado em 26/05/2019

Você se deixa cuidar?

Consegue deixar o outro fazer por ti? Recebe, acolhe e agradece?

Cuida com amor? Atenção?

Esses dias fiz um exercício que me fez parar e refletir sobre como venho cuidando do outro e me deixando ser cuidada.

Estava em um treinamento quando um dos meus amigos foi vendado e eu tive que levá-lo para almoçar, e era bem longe do local de estávamos, cuidar dele e depois trazê-lo de volta. Detalhe, eu não poderia dizer nada: eu só escutava e ele só falava.

Confesso que no começo foi muito estranho e como racional que sou, tentei criar códigos para andar, parar…Como estávamos longe do local, no início deu certo, mas quando chegamos nas dezenas de escadas eu pensei: e agora? Tive que usar uma alternativa. Decidi segurar ele pela cintura e levá-lo pelo gramado, caminho mais longo, porém mais seguro. E foi nesse momento que a confiança dele em mim aumentou. Ele precisava se sentir seguro e seguir comigo, confiando e se entregando. O caminho que fizemos era muito maior que pelas escadas, mas chegamos.

No caminho ele não falava, apesar de poder fazer isso.

Quando o coloquei sentado na cadeira no salão de refeições eu pensei: puxa, o que ele come? Carne? Salada? Como feijão? Será que bebe o quê? Ai! Eu nunca tinha reparado nele. Nunca tinha observado nada!

Eu preciso observar o outro com mais carinho. Comecei pensar na minha casa: será que observo o que meu marido e meu filho estão fazendo? Será que eu observo com ternura, de forma que eu possa conhecê-los de verdade? E no meu trabalho, eu observo o outro?

Quantas vezes ficamos entretidos com os afazeres ou no celular? Ufa! Quantas reflexões!

E ele ficava aí sentado e não dizia nada! Por que ele não pedia? Por que não dizer pelo menos o que não comia? Eu não podia dizer o que tinha, mas ele poderia ter me dito algo! Mas ele ficou esperando.

Aqui outro ponto importante sobre comunicação: será que eu comunico ao outro as minhas necessidades? Falo claramente o que preciso?

Quantas brigas são causadas por falta de falar ao outro o que eu preciso? E nas empresas, quanto prejuízo por não expor minhas dificuldades?

Que tal começarmos a olhar o outro com mais atenção, cuidar e deixar sermos cuidados? Que tal falar ao outro que preciso?

E como nosso foco é progredir, vamos juntos?

Observe o seu dia a dia, você cuida dos que estão à sua volta? Deixa cuidarem de ti?

Você comunica suas necessidades ou fica esperando o outro adivinhar? Sinto lhe informar que o outro não tem bola de cristal.

Se deixe cuidar, cuide, diga ao outro o que precisa com amor e respeito, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhor, um Mundo Melhor.

Vamos juntos?

Porque juntos somos +