Daniel Carreira Filho

publicado em 16/05/2019

Recentemente, quando da necessidade de estar em uma agência bancária na cidade e me dirigi ao totem de senhas, encontrei em minha frente um senhor que, sem qualquer inibição, retirou duas senhas, uma da categoria preferencial (idoso) e outra da categoria normal. Retirei minha senha (a de idoso) e seguimos juntos para o espaço de espera. O local estava repleto de clientes, de todas as faixas etárias, calma e educadamente esperando por seu atendimento comandado por sistema eletrônico sequencial e qualificado.

Passado algum tempo, tem início o processo de chamamento que se conduz por uma das categorias, certamente a que continha maior número de clientes que antes chegaram. O senhor, aquele que retirou duas senhas, mantinha-se atento aos monitores de chamada. Até que um jovem, aparentando seus 18 anos ou até menos, senta-se ao lado dele. O senhor pede para observar o número da senha que o jovem havia conquistado e diz: “puxa, seu número é bastante alto”.

Passados alguns poucos minutos tem início o chamamento da categoria preferencial, aquela em que o senhor havia retirado uma das senhas e a dele é chamada (por sinal uma antes da minha). Imediatamente, o senhor levanta, seleciona a senha geral, entrega ao jovem e diz: “agora, com esta senha, você vai passar na frente e será rapidamente atendido”. Segue seu caminho para os caixas e deixa o jovem em dúvida.

Em curtíssimo espaço de tempo o senhor sai dos caixas e se vai, tranquilamente após ser atendido com sua senha especial de idoso. Sou chamado e vou ao caixa e comento o fato que observei. O caixa, de imediato nos diz: “é, senhor, muitas pessoas fazem isto e atrapalham nosso atendimento por senhas que chamamos por diversas vezes, como manda o processo, e não existem tais pessoas”.

Após ser atendido, volto para o espaço de espera e vejo, para minha alegria, que o jovem não seguiu a orientação do senhor, aquele idoso que aprendemos desde criança a respeitar nas falas de nossos pais: “sempre respeite os mais velhos”.

O jovem, ainda que não tivesse sido observado, avaliado ou impedido de sua ação com uma senha que, de fato, não era a sua, agiu como um cidadão consciente e responsável.