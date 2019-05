Celso Tracco

publicado em 21/05/2019

Há apenas seis meses, festejávamos jubilosos a renovação do Congresso Nacional que saiu das urnas em 07/10/2018. Afinal, a eleição daquele ano mudou os componentes da Câmara dos Deputados em quase 50% e o Senado Federal em estratosféricos 85%, de 54 cadeiras em disputa, apenas oito foram de senadores reeleitos. Que maravilha, pensamos!

Finalmente a população brasileira cansada de tantos mensalões, “petrolões”, dinheiros em malas, em cuecas, em caixas de papelão, em contas no exterior, em falcatruas diárias, tinha eliminado por meio do voto as velhas e ordinárias “ratazanas” que, durante vários mandatos, apenas vilipendiaram o erário público, legislando de acordo com seus interesses pessoais. E os interesses do povo, perguntávamos aos “velhos” políticos. Ora, o povo que se dane, afinal, povo deve apenas ser explorado, como sempre foi, demonstravam aqueles por meio de seus atos. Mas agora a velha política tinha sido varrida, como nunca havia acontecido na história deste país! O povo mandou seu recado, as ruas rugiram. Tremei políticos, assim pensávamos. Pela exemplar via democrática, os “maus” foram afastados e os eleitos irão se comportar de modo diferente. Correto?

Ledo engano. Passados três míseros meses de atuação do “novo” Congresso, o que vemos? As mesmas práticas de sempre. Os deputados e senadores legislando de costas para os interesses do povo e pensando em si ou nos interesses corporativistas. Alguns poucos exemplos:

Qual o real interesse em retirar o COAF do Ministério da Justiça e passar para a Economia?

Qual o real interesse em rearticular parlamentares para modificar a Medida Provisória que extinguiu o Imposto Sindical?

Por que a chamada “Lava-Toga”, o Lava-Jato de setor Judiciário, não anda e, em contrapartida, o STF estende a imunidade parlamentar aos deputados estaduais?

Por que todos, ou quase todos, afirmam que a Reforma da Previdência é fundamental para o retorno ao crescimento sustentável da economia, mas ficam colocando obstáculos para negociarem ou chantagearem o Executivo, em troca de seu voto?