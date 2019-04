Grazi Cavenaghi

publicado em 14/04/2019

A maioria das empresas somente investe em processos e conhecimento técnico. As escolas bombardeiam os alunos com conhecimento para passarem no tão esperado vestibular no final do Ensino Médio. Mas como estará o mundo daqui há 10 anos? Será que só as habilidades técnicas serão suficientes?

A Quarta Revolução Industrial ou Industria 4.0 está ai e isso impactará o mercado de trabalho.

Segundo o alemão Klaus Schwab, diretor e fundador do Fórum Econômico Mundial, “ela transformará fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos”.

Segundo dados do Fórum, 65% das crianças de hoje trabalharão em profissões que ainda nem existem e 35% das competências exigidas hoje serão irrelevantes no futuro. As novas competências, de acordo com o relatório produzido, são:

- Resolução de problemas complexos

- Pensamento crítico

- Criatividade

- Gestão de pessoas

- Coordenação

- Inteligência emocional

- Capacidade de julgamento e tomada de decisões

- Orientação para servir

- Negociação

- Flexibilidade cognitiva

Tudo irá mudar e o cuidar do ser humano vai ter relação direta com essas competências. Por isso é necessário olharmos para nós com amor, cuidado e humanização.

Somente o conhecimento técnico não garante o seu destaque profissional.

A começar pelas escolas, é preciso ensinar os alunos a dominarem suas emoções e vivenciarem de forma ativa o aprendizado, garantindo a entrega da educação de qualidade.

Nas empresas, o foco em treinamento deve abranger o desenvolvimento humano. Vemos colaboradores que foram contratados pelo conhecimento técnico e demitidos pelo comportamento. Uma empresa que cuida das pessoas desenvolve uma cultura confiança e colaboração, que gera com certeza o resultado esperado.

E como nosso foco é progredir, vamos juntos?

Será que estamos preparados para o futuro do trabalho? A escola do meu filho já tem esse olhar? E na minha empresa, vejo o desenvolvimento humano como gasto ou investimento?

Desperte para o futuro, desenvolva-se, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhor, um Mundo Melhor.

Vamos juntos?