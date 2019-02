Grazi Cavenaghi

publicado em 17/02/2019

Você reclamou da vida? Reclamou da crise? Reclamou do café da manhã? Reclamou do tempo? Reclamou de você mesmo? Se criticou? Culpou alguém por algo? Falou mal da sua equipe?

Você já pensou que somos apenas seres humanos em transformação, em evolução?

Não somos perfeitos e nem seremos. Temos grandiosas virtudes e mesmo assim, erramos, somos vulneráveis, somos cheios de vícios mentais, de paixões e de crenças. Precisamos nos acolher como estamos e tudo bem assim como está.

Parece difícil? Acolher o que “está errado”? Mas será que está errado mesmo ou estamos julgando?

A maioria de nós vive se comparando com o outro, ou vendo tudo e todos com o olhar de certo ou errado. Reclamos e falamos do outro, sem ver a nós mesmos.

Que tal antes de conjecturar olhando para fora de nós, olharmos para dentro?

Que tal começarmos a nos conhecer?

Já dizia o filósofo Socrátes “Conhece-te a ti mesmo”. Os gregos aceitavam o autoconhecimento como uma base da saúde, que trazia liberdade e era uma conquista na vida do indivíduo. Apesar dessas correntes serem antigas, a maior parte da população ainda despreza esse trabalho, acha perda de tempo refletir sobre si mesmo, se analisar.

Quanto mais nos conhecemos, mais nos conectamos com nossa a essência, mais aumentamos o nosso nível de consciência, e abrimos o nosso coração para o amor.

E o que ganhamos com isso?

Ganhamos autonomia e liderança pessoal, e isso liberta. Precisamos entender e assumir que que tudo começa em nós e termina em nós.

Nunca seremos uma boa pessoa, um bom filho, um bom pai ou boa mãe, cônjuge, profissional, amigo, empresário, líder, se não soubermos quem somos. É preciso se entender, se amar assim como está, se aceitando e se abrindo para uma evolução diária. Sempre “hoje melhor que ontem”.

Fácil fazer isso? Claro que não! É um passo a passo. Precisamos assumir nosso papel.

O nosso maior patrimônio somos nós. As grandes empresas já entenderam que seu maior capital é o humano. Com o avanço da tecnologia o que prevalecerá é o humano, a conexão. Tudo acontece de dentro para fora.

E como nosso foco é progredir, vamos juntos?

Quando começar a criticar, respire, tente tirar a venda dos seus olhos, e olhe para dentro.

Se puder, procure a ajuda de um profissional, ele irá lhe ajudar a descobrir-se. Esteja ao lado de gente do bem, gente otimista.

Comece a centrar-se em você e na sua essência. Faça ao final do dia uma reflexão, se orgulhando dos seus feitos e refletindo sobre o que pode ser melhorado. Pergunte-se ao acordar: como você está hoje?

Se reconheça todos os dias como um ser novo, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhor, um Mundo Melhor.

Vamos juntos?

Porque juntos somos +