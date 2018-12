Grazi Cavenaghi

publicado em 16/12/2018

Final de ano estamos todos cansados!

Ninguém mais se conversa, estamos sempre no celular!

Casamento feliz, só em novelas!

Trabalho é sempre estressante!

Nos vemos a todo momento achando canseira normal, não se relacionar com amigos e família sendo uma atitude normal, ter um casamento que não agrega e traz infelicidade sendo uma coisa normal, trabalho causando estresse, uma coisa normal. Será que isso é normal?

Quando alguém fala sobre algo ruim, a gente se conecta e lá vem muitas histórias parecidas, a nossa cabeça borbulha e nasce o sentimento que isso tudo é normal. Que a vida é cheia de coisas ruins e assim, nossa energia baixa, nos sentimos tristes, nos conectamos com isso e começamos a viver isso. Como o mal se alastra rápido, e como o bem é tímido? Você já percebeu isso? Achamos isso normal. Será que isso é realmente normal?

Se buscarmos no dicionário a palavra normal, um dos significados é: “Que é comum e que está presente na maioria dos casos; habitual, natural, usual”.

Será que queremos ter esse “normal” na nossa vida? É o mundo que queremos? Queremos que isso seja “habitual, natural e usual”?

Normal para nós não pode ser isso! Normal tem que ser “o que nos faz bem”! Temos que cansar na hora que devemos cansar, sermos humanos e nos permitirmos isso. Nos relacionar com amor e carinho com aqueles que amamos. Merecemos e temos que ter um casamento que nos leve para frente, sim! Um casamento que nos agregue, que nos deixe feliz, nos permita cuidar e sermos cuidados, porque a vida é de parcerias vencedoras! Merecemos um trabalho que nos faça sentir pertencentes ao mundo que queremos criar, que nos permita iniciar a segunda-feira com a mesma energia que terminamos a sexta-feira.

Acredite que podemos ser mais. Criar um mundo melhor. O mundo que merecemos e podemos viver.

Não um mundo “fantasioso” onde a felicidade prevalece vinte e quatro horas e tudo é “lindo”. Mas o mundo onde somos humanos e fazemos o nosso mundo melhor, mudando a forma de ver e viver.

E como nosso foco é progredir, vamos juntos?

Não deixe o “tal normal”, o que podemos até chamar aqui até de “medíocre” ser a sua vida. Isso não é normal! Viva a sua vida como merece e como quer. Tome posse do mundo que merece ter. Concentre-se no passo a passo sem cobranças exageradas, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhor, um Mundo Melhor.

Vamos juntos?