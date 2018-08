Grazi Cavenaghi

publicado em 12/08/2018

Você já se perguntou:

- Por que ele é tão mandão?

- Por que essa pessoa é tão simpática e alegre? Espontânea demais?

- Por que ele detalha tanto?

- Como ele consegue ser tão calmo? Como consegue ser tão preocupado com o bem estar das pessoas?

Algumas pessoas se comportam de forma muito diferente, gerando em nós certo desconforto ou às vezes até irritação. Quantas vezes nos descontrolamos pelas diferenças de comportamento?

Tendemos a nos relacionar com pessoas que possuem características parecidas com as nossas. Mas na maioria das vezes isso não é possível! O que fazer então?

Hoje, no mercado de trabalho, a relação com pessoas é um dos principais quesitos do sucesso profissional. Um estudo realizado em parceria com as universidades americanas Stanford e Harvard e a fundação Carnegie mostrou que 15% do êxito na profissão se dá pelo conhecimento técnico e 85% pela habilidade em lidar com pessoas. Assustados? Isso mesmo! Somos “produto” da nossa relação com nós mesmos e com o outro.Portanto, entender nosso comportamento nos permitirá maior autoconhecimento e conhecimento do semelhante. Pesquisas mostram que o alto grau de eficiência está em quem sabe quem é, sabe como “funciona” e assim se respeita e respeita o outro. Como na frase de Lao Tsé: “ Aquele que conhece os outros é inteligente. Aquele que conhece a si é sábio.”

Grandes empresas já entenderam que grande parcela do triunfo vem do investimento em pessoas, que melhorando as relações, aumentam a produtividade, a comunicação e o engajamento da equipe. Não adianta nada treinar o técnico se as pessoas não sabem se relacionar, não se conhecem.

Autor do livro “As emoções das pessoas normais”, o psicólogo americano William Moulton Marston estabeleceu quatro estilos de comportamentos em sua teoria DISC, que, por sua vez, foi aprofundada por outros pesquisadores. Com o entendimento de como somos, podemos potencializar o que temos e desenvolver algo que ainda está adormecido. Somos uma mistura de estilos. Os padrões básicos são:

Dominantes: o foco é sempre nos resultados, são muito objetivos e diretos. São rápidos, ousados e competitivos.

Influentes: o foco são as pessoas. Muito alegres, comunicativos, entusiasmados e otimistas

Estáveis: o foco sempre está harmonia. São muito pacientes, conservadores, colaboradores, receptivos e amigáveis.

Cautelosos: o foco é em dados concretos, comprovados. Sempre orientados a regras, à lógica, à organização. Só falam se tiverem certeza.

Reconhece essas características em você? Nas pessoas que convive? Entende agora que somos uma combinação desses estilos e que não existe bom ou ruim? Que apenas precisamos nos adaptar para chegarmos aonde queremos?

O importante é se reconhecer e se respeitar, assim como aprender a usar esse conhecimento para vivenciar relacionamentos positivos. Para a sua análise, procure um profissional.

E como nosso foco é progredir, vamos juntos?

Comece a observar como se comporta diante das situações, reconheça quais comportamentos estão favoráveis para a pessoa que és, para a pessoa que está construindo, para atingir o seu propósito de vida. Anote suas observações. Respeite e entenda o comportamento do outro. Compreenda que somos diferentes, logo, não se aborreça, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhor, um Mundo Melhor.

Vamos juntos?