Grazi Cavenaghi

publicado em 05/08/2018

Como você chega em casa após o seu dia de trabalho? Cansado? Acabado?

Reclamando de tudo e de todos?

Para onde foi toda a sua energia diária?

Comece a observar o que aconteceu no seu dia. Será que você fez algo produtivo? Para ti? Para as pessoas? Para o mundo?

Ouvi da Luiza Helena Trajano, do Magazine Luiza, em uma de suas palestras, que se você se sente cansado ao final do dia, tem algo errado! Seu serviço não rendeu! Não há motivo de cansaço se você obteve resultados! Depois dessa fala comecei a pensar o que tinha acontecido nos dias em que estava fatigada, e com certeza, na maioria deles, eu não tinha realizado! Não tinha produzido!

Claro que não entraremos no mérito da saúde, vamos supor que você está saudável, dormindo bem, se exercitando, pois existem milhares de causas para a exaustão humana! E aqui nosso foco é apenas refletir para onde estamos direcionando nossa energia.

Imagine que todos os dias você acorda com uma “carga de energia” e gasta com:

- Críticas: criticar o outro o coloca na posição de defesa e fere seu orgulho, logo ele se fecha e fica magoado. Abraham Lincoln, ex presidente dos Estados Unidos, sempre repetia “Não os critiquem; são exatamente o que nós seríamos sob idênticas condições.”

- Reclamações: quanto mais reclamamos, mais as coisas pioram. Que tal olhar para o lado bom e agradecer? Enfatize o positivo! Gritar contra o que não podemos mudar é como o tal ditado popular “dar murro em ponta de faca.”

- Autocobrança: achamos que nunca está bom, que sempre poderia fazer mais. Augusto Cury, no livro Controle o Estresse afirma: “Quem cobra demais de si é um autossabotador, pois aumenta os níveis de exigência para ser feliz, realizado, relaxado. Comete um crime contra sua qualidade de vida.”

- Dispersões: perdemos tempo com atividades que não nos levam a nada. Na maioria das vezes são pequenos momentos de distração, ou “viajando em pensamentos” ou vendo mensagens, vídeos, falando de coisas inúteis, que no final do dia consomem nosso tempo.

Aqui são apenas quatro exemplos de “sugadores” da nossa eficiência. Nós enrolamos em fazer o desnecessário e o importante não acontece, assim não vemos resultado nenhum ao fim do dia.

E como nosso foco é progredir, vamos juntos?

Inicie o seu dia com foco em você e observe para onde vai a sua energia. Escrever sobre o que ocorreu diariamente faz bem e traz reflexões. É autoconhecimento! É saber o que “recarrega” e o que “descarrega” nossa bateria.

Dê prioridades ao seu dia, diga não, concentre-se no passo a passo sem cobranças exageradas, pois queremos um eu melhor, as pessoas à nossa volta melhor, um Mundo Melhor.

Vamos juntos?